Microsoft do Windows 365 Boot přidává možnosti, které měl nabízet od prvního dne

Loni začátkem dubna Microsoft slíbil několik zásadních vylepšení pro snazší používání Windows 365. Letos v březnu vyšel samostatný klient pro Windows 10 a 11, od listopadu se zase plochy cloudového počítače integrují do prostředí pro přepínání mezi virtuálními plochami na hlavním panelu ve Windows 11.

V květnu firma oznámila, že implementuje třetí z balíku přislíbených novinek, a sice bootování přímo do Windows 365. Myšlenka není složitá – na běžném fyzickém stroji s Windows 11 se nebudete muset jako první přihlásit k účtu právě v lokálních Jedenáctkách, nýbrž se rovnou přihlásíte k účtu v cloudovém počítači.

Všeobecná dostupnost od září

Protože Microsoft všechny novinky uvádí na etapy, pojďme si shrnout, jak to s tím bootováním je. Veřejné testování spouštění přímo do Windows 365 – Microsoft funkci říká jednoduše Windows 365 Boot – začalo v již zmíněném květnu.

Během září Redmondští oznámili, že technologii považují za hotovou. Požadavky stanovili následovně:

fyzický počítač s Windows 11 Pro nebo Enterprise,

revize 22621.2361 a novější,

správcovské oprávnění v Microsoft Intune,

licence pro provoz cloudového počítače Windows 365.



Informaci o nemožnosti připojit se ke cloudovému počítači uvidíte před přihlášením

Od září řešení oproti prvotní testovací fázi podporuje Bluetooth, více cloudových počítačů, ze kterých si vyberete výchozí, Windows 365 Frontline, určení základní úrovně zabezpečení a maximální počet přerušení připojení v nastaveném intervalu.

Čerstvé insiderské novinky

Další novinky zavádí vývojový tým teď a jen v programu Insider. Specificky v kanále Dev ve Windows 11 build 23601. Dedikovaný režim bootování do Windows 365 umožňuje spouštění do cloudového počítače na firemním stroji, který vám zaměstnavatel určil k používání.

Pro přihlášení využijete bezheslové metody Windows Hello for Business v závislosti na konfiguraci fyzického počítače. Současně se na přihlašovací obrazovce můžete přepínat mezi různými uživatelskými účty. Systém si zapamatuje přihlašovací jméno, nastavenou tapetu apod. Dalo by se to popsat také tak, že přihlašovací obrazovka pro Windows 365 nabídne běžný komfort přihlašování k lokálním Windows 11.

Firmy na přihlašovací obrazovku ve sdíleném režimu zase přidají své logo a název podniku z Intune. Případné potíže se síťovým připojením nebo s nedokončenou instalací teď přihlašovací obrazovka proaktivně signalizuje, takže se o nich nedozvíte až po neúspěšném pokusu o přihlášení.



Od cloudového počítače se odpojíte také ze zobrazení úkolů

Bude-li přihlašování k počítači učenému pro práci v tzv. první linii trvat déle, uvidíte na obrazovce podrobnější informace nebo chybovou hlášku. Nastavení v cloudovém počítači obsahuje odkaz vedoucí do Nastavení ve fyzickém hostitelském stroji.

Microsoft dále zlepšuje Windows 365 Switch, kterým se snadno přepnete do virtuálního počítače – z nabídky s virtuálními plochami. V zobrazení úloh (Win+Tab) příkazem v kontextové nabídce ukončíte připojení ke cloudovému stroji. Abyste se neztratili, při přepnutí se vždycky na moment ukáže popisek – buď lokální, nebo cloudový počítač.

Všechny popsané novinky jsou dostupné jen v případě, že je podporuje jak lokální, tak cloudový počítač. Momentálně to znamená, že v obou případech musíte provozovat Windows 11 Insider Preview build 23601. Z dříve slíbených funkcí chybí už jen klíčová schopnost, kdy cloudový počítač poběží offline.

Zdroje: Windows Insider Blog | Windows IT Pro Blog