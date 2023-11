Microsoft do Windows 11 přidá tlačítko, abyste hned našli všechny Wi-Fi v dosahu

Microsoft v dohledné době dotáhne další pomyslný šroub ve Windows 11. Nebude to nic složitého ani revolučního. Seznam dostupných Wi-Fi zobrazíte známým tlačítkem na hlavním panelu, jenže nemáte možnost jej obnovit. V danou chvíli aktuální výsledky vidíte při otevření nabídky a vystupovat z ní a pak se vracet není úplně pohodlné.

Microsoft do nabídky proto přidá tlačítko pro manuální obnovu seznamu, kdy tedy opětovně dojde k vyhledávání bezdrátových sítí v dosahu počítače. Všiml si toho známý leakerský účet @PhantomOfEarth, podle něhož se tlačítko dá aktivovat ve Windows 11 Insider Preview build 25997, byť na seznamu změn zmíněné není. (Tohle sestavení se objevilo 15. listopadu v kanále Canary.)

Má to samozřejmě svůj důvod. Ačkoli je možné neoficiálně rozpracované funkce aktivovat, nemusí to být zrovna smysluplné. Microsoft totiž nechává funkce deaktivované, dokud ještě nejsou připravené. Platí to také v tomto případě, kdy se tlačítko už sice stalo součástí uživatelského prostředí, jenže zatím nefunguje.

To potvrdil také Brandon LeBlanc, který pracuje v týmu Windows Insider jako starší programový manager. Všechny části mozaiky podle něj ještě nejsou pospojované a více se dozvíme v některém z příštích testovacích sestavení Windows 11.

Zdroje: PhantomOcean3 🍂 / X via Neowin