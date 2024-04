Microsoft do Startu přidává další reklamy a zmenšuje aktualizace pro Windows 10

Blíží se konec měsíce a Microsoft jako vždy uvolnil volitelné aktualizace pro Windows. Kromě řady opravených chyb lákají také na funkční novinky, tak se na ně rychle podíváme. Předesílám, že pokud si aktualizaci nenainstalujete, její obsah váš počítač získá automaticky s následující povinnou servisní aktualizací. Vyjde 14. května.

V podstatě Microsoft pouze přitlačí na pilu, co se týče propagace jeho služeb a prodeje reklam. Na některé tyto blížící se změny jsme už upozornili, protože se většinou nejdříve objeví v testovacích kanálech programu Windows Insider. Začněme Windows 11 a aktualizací KB5036980:

V nabídce Start se mezi doporučeními budou zobrazovat návrhy na některé aplikace ze Storu . Půjde o ručně vybrané kousky. Návrhů se zbavíte v Nastavení. Reklam ve Startu je už celá řada. Po čerstvé instalaci v něm najdete připnuté programy, OneDrive vás nutí k zálohování, do oddílu se soubory proplouvají návrhy na weby.

V nabídce Start se mezi doporučeními budou zobrazovat také návrhy na některé vámi nejpoužívanější aplikace . Nebudou mezi nimi ty připnuté ke Startu nebo hlavnímu panelu. Změna se bude projevovat postupně v nadcházejících týdnech. Nejpoužívanější programy se standardně zobrazují v nabídce Vše, pokud tedy tento dynamický seznam nevypnete.

Ikona nabídky widgetů na hlavním panelu je ostřejší a podporuje více různých animací . Kosmetické modifikace ikony Microsoft provádí pravidelně.

. Kosmetické modifikace ikony Microsoft provádí pravidelně. Widgety na zamykací obrazovce fungují lépe. Jednak jsou spolehlivější, jednak Redmondští rozšířili vizuální prvky. Co přesně to znamená, nevíme.



Obsah volitelných aktualizací se přesouvá do povinných aktualizací

Ve Windows 10 se s aktualizací KB5036979 úplně stejných novinek dočkala zamykací obrazovka, na které mají widgety pracovat kvalitněji a mají k dispozici více vizuálních prvků.

Především se však na hlavní obrazovce Nastavení zobrazí výzva, abyste se přihlásili k účtu Microsoft a mohli tak využívat zálohování do cloudu. Samozřejmě se to týká jen lokálních účtů, protože pokud se k online účtu již přihlašujete, neměla by tato výzva smysl. Přihlášení naopak vídají reklamy na pořízení různých předplatných.

Níže na seznamu najdeme nikoli nezajímavou zmínku o aktualizacích. Od 23. dubna se zmenší velikost stahovaných kumulativních servisních aktualizací. Informace o změněných souborech totiž vygeneruje vaše instalace Windows, což znamená, že se při stažení kumulativní aktualizace nestáhne žádný balast. Stáhne se tak o zhruba 20 % méně.

Zdroje: Microsoft / Support (1, 2)