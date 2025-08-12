Živě Premium
Microsoft do Nastavení ve Windows 11 přesouvá další část Ovládacích panelů. Zdaleka ještě není u konce | Obrázek: Microsoft

Obrázek: Microsoft

Microsoft do Nastavení ve Windows 11 přesouvá další část Ovládacích panelů. Zdaleka ještě není u konce

Lukáš Václavík
12. srpna 2025
Diskuze (3)
  • Microsoft stále pokračuje v přenášení správy operačního systému do Nastavení.
  • Bude možné tam přidávat další hodiny nebo měnit synchronizační server.
  • Novinky se už testují v insiderských kanálech, dorazí pak ve Windows 11 25H2.

Roky trvající snaha přenést veškeré možnosti správy operačního systému do nového Nastavení stále pokračuje. Microsoft k tomu udělal pár dalších kroků v nedávno vydaných insiderských sestavaných 26120.5742 (beta), 26200.5742 (dev) a 27919 (canary). K běžným uživatelům se tyto úpravy dostanou na podzim spolu s vydáním Windows 11 25H2.

V Nastavení se objeví nové položky týkající se času a jazyků:

  • Bude možné přidávat další hodiny (z jiných časových pásem), které se zobrazí v Centru oznámení.
  • Půjde změnit (S)NTP server pro synchronizaci hodin.
  • Na logičtější a viditelnější místa se přesunou přepínač AM/PM a nastavení formátů čísel a měn.
  • V sekci s jazyky bude možné povolit UTF-8 pro všechny jazyky.
  • Nastavení času a jazyka bude možné kopírovat a vkládat mezi různými uživatelskými účty.
  • Do nového prostředí se přesune nastavení prodlevy/rychlosti opakování znaků na klávesnici a rychlost blikání kurzoru.

Firma také sloučila dvojí nastavení vyhledávače (Oprávnění k vyhledávání a Hledání ve Windows) na jednu stránku, viz screenshot.

image.png
Zdroje a další informace: Microsoft (1, 2, 3)
Vstoupit do diskuze (3)

Určitě si přečtěte

Články odjinud