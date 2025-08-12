Microsoft do Nastavení ve Windows 11 přesouvá další část Ovládacích panelů. Zdaleka ještě není u konce

Roky trvající snaha přenést veškeré možnosti správy operačního systému do nového Nastavení stále pokračuje. Microsoft k tomu udělal pár dalších kroků v nedávno vydaných insiderských sestavaných 26120.5742 (beta), 26200.5742 (dev) a 27919 (canary). K běžným uživatelům se tyto úpravy dostanou na podzim spolu s vydáním Windows 11 25H2.
V Nastavení se objeví nové položky týkající se času a jazyků:
- Bude možné přidávat další hodiny (z jiných časových pásem), které se zobrazí v Centru oznámení.
- Půjde změnit (S)NTP server pro synchronizaci hodin.
- Na logičtější a viditelnější místa se přesunou přepínač AM/PM a nastavení formátů čísel a měn.
- V sekci s jazyky bude možné povolit UTF-8 pro všechny jazyky.
- Nastavení času a jazyka bude možné kopírovat a vkládat mezi různými uživatelskými účty.
- Do nového prostředí se přesune nastavení prodlevy/rychlosti opakování znaků na klávesnici a rychlost blikání kurzoru.
Firma také sloučila dvojí nastavení vyhledávače (Oprávnění k vyhledávání a Hledání ve Windows) na jednu stránku, viz screenshot.
Zdroje a další informace: Microsoft (1
, 2
, 3
)