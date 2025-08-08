Revoluční GPT-5 už je zdarma také v Copilotu. Možná jej tam najdete dříve než v ChatGPT

Včera uvedený velký jazykový model GPT-5 zlepšující schopnosti ve všech vědeckých disciplínách se sice stane integrální součástí ChatGPT včetně bezplatné verze, avšak nahrazování stávajících modelů GPT-4o a GPT-4 mini je postupné. Osobně jej v placeném účtu ChatGPT Plus ještě nemám. Zato však dorazil do Copilotu od Microsoftu.
Redmondská firma je největším investorem OpenAI, takže má přednostní přístup k jeho technologiím a Copilot (dříve Bing Chat) je postavený na stejných technologiích. Ostatně už v minulosti se model GPT-4 objevil nejprve právě v Bing Chatu. A teď je už více než týden GPT-5 v Copilotu.
Už jsme to tušili dříve, protože ve výběru modelů se objevil tzv. chytrý režim, jenž má automaticky vyhodnocovat, jestli bude nad výsledkem pomalu/hluboce přemýšlet, nebo nikoliv. To je vlastnost GPT-5. Po včerejší aktualizaci se již režim jmenuje Smart (GPT-5) a k dispozici je také uživatelům bez placených účtů.
Microsoft tvrdí, že GPT-5 je dostupný v Copilotu na webu i aplikacích pro Windows, Mac, Android a iOS. Nový model zamíří také do placených služeb GitHub Copilot a Microsoft 365 Copilot a model je už dostupný prostřednictvím API v Azure AI Foundry.