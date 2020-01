Microsoft chystá změny ve Windows 10. Nové funkce budou nezávislé na verzi systému

Aktuální strategie Microsoftu je taková, že velké verze Windows vychází co půl roku. To porušil v loňském roce na podzim, kdy se jednalo jen o malý skok. A jak to vypadá, ke změnám dojde i v budoucnu. Novinky totiž bude dodávat do systému postupně. Prvně si vše vyzkouší na Insiderech.

Microsoft má program Windows Insider již od samotného počátku Windows 10 a slouží k tomu, aby mohl společně s uživateli testovat nové verze systému ještě dříve, než se dostanou mezi běžné lidi. Postupem času přišly jednotlivé kanály, které umožňují ovlivnit, jak rané aktualizace získáte. Nyní zřejmě dojde ke změně v rámci Fast Ring – tedy skupiny uživatelů s nejranějšími verzemi.

Hlavním rozdílem má být systém vydávání nových funkcí. V rámci Fast Ringu by měly být dostupné všechny, které Microsoft chystá bez ohledu na to, v jak rané fázi testování se nachází a zda se objeví v příští, nebo až některé další velké aktualizaci Windows. Pomalejší Slow Ring by pak měl dostat již verzi systému, která vyjde v následujících měsících – teď nás konkrétně čeká v březnu či dubnu.

Funkce instalované z Microsoft Store

Na internet ale prosákly i informace o tom, že se možná dočkáme instalace funkcí přímo z Microsoft Store. Zde byl totiž objeven Windows Feature Experience Pack. Informoval o tom web Windows Latest. Jednalo by se tak konečně o naplnění vize Microsoftu o oddělení jádra Windows od zbytku. Uživatel by si tak mohl pořídit základní Windows a až poté dokoupit či doinstalovat jen ty funkce, které potřebuje.

Zároveň by mohl Microsoft přenést i sem svůj systém předplatného, které již úspěšně zavedl v rámci balíku Office. Nelze ale očekávat, že by Microsoft zničeho nic chtěl za některé doposud dostupné funkce ve Windows měsíční poplatek. Systém by ale mohl využít například v chystaném Windows 10X. Zde se má jednat v jádru o klasická Windows, ale s lehce pozměněným rozhraním a některými dalšími funkcemi pro speciální typ zařízeních se dvěma displeji.

Letos nás tak zřejmě kromě dvou velkých aktualizací na jaře a na podzim čeká ještě několik novinek ve světe Windows.

