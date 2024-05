Microsoft chystá revoluci v počítačích, vzorem byl Apple. Jediným poraženým může být Intel

Microsoft před pár dny oznámil novinku, která může přinést revoluci do světa osobních počítačů a rozbourat několik dekád existující dominantní spojení označované jako Wintel. Jde o kombinaci slov Windows a Intel poukazující na to, že PC poháněná operačním systémem od Microsoftu dlouhá léta fungují převážně na procesorech od Intelu. S akciemi Intelu to zatím kupodivu nic moc nedělá.

Pro pochopení chystaných změn je třeba trochu technických vysvětlivek. K chodu osobních počítačů je klíčový procesor, tedy centrální výpočetní a řídící čip, CPU. Stroje s Windows desítky let fungují na procesorech platformy x86. Zjednodušeně jde o sadu pravidel, jak takový procesor vykonává úlohy. Duševní vlastnictví k x86 drží dominantní Intel a věčná dvojka AMD. Microsoftu a Intelu toto spojení dlouhá léta generuje obrovské peníze.

Apple jako vzor

Jenže před pár roky se něco stalo. Apple, který v počítačích Mac nepoužívá Windows, ale svůj systém macOS, zavelel k odchodu od Intelu. Místo toho si začal navrhovat vlastní procesory, v macBoocích dnes běží jejich třetí generace (M3). Notebooky od Applu mají velmi dlouhou výdrž na baterii, skoro nehřejí a jsou tiché, protože mnohdy nepotřebují aktivní větráček. A k tomu všemu mají výborný výkon.

Apple toho docílil tím, že nepoužívá x86, ale Arm od stejnojmenné firmy. Arm nejdříve zcela ovládl trh s chytrými telefony, běží na něm i ten váš. Technologie ze začátku nebyla dostatečně výkonná pro nasazení v osobních počítačích, to se ale změnilo. A jelikož Arm přišel z mobilů, kde se klade velký důraz na nízkou spotřebu a vysokou výdrž baterie, počítačům přinesl i tento benefit.

Microsoft na vzestup Arm v počítačích Applu už několik let závistivě kouká. Technologie x86 používaná Intelem si nese historické nánosy a jen velmi těžko dohání výhody Arm, hlavně ve spotřebě. V Microsoftu proto už nějaký čas pracují na tom, aby Windows mohly na Arm také běžet, podílí se na tom i vývojové centrum v Praze.

Další nový začátek

Výsledek byl prezentován minulý týden. Na trh zamíří první notebooky s Windows využívající nikoliv Intel nebo AMD, ale procesor Arm. Jeho návrh má na starost společnost Qualcomm, která je hlavním dodavatelem procesorů do mobilů. Model nazvaný Snapdragon X bude pohánět nejenom stroje Surface přímo od Microsoftu, ale také notebooky od tradičních partnerů Intelu, jako jsou HP, Dell, Asus, Acer, Lenovo a Samsung. Microsoft uvádí, že Snapdragon X je ještě rychlejší než Apple M3.

Aplikace fungující na Intelu nejsou kompatibilní s Arm a naopak, hodně těch populárních už je ale přeprogramovaných a další přibudou. Microsoft navíc pro Windows chystá funkce exkluzivní pouze pro Arm. Hodně z nich se točí kolem umělé inteligence, kterou teď firma bude tlačit všude možně, protože investovala 13 miliard dolarů do OpenAI (ChatGPT). I tomu mají procesory od Arm pomoci.

Zprávy pro Intel jsou ještě horší. Jelikož si technologii od Arm může licencovat „každý“, podobné procesory pro počítače s Windows jako Qualcomm chystají Nvidia, AMD nebo MediaTek, další silný dodavatel procesorů do mobilů.

Intel se zlatého vejce x86 nevzdává a chystá novou generaci procesorů s údajně velkými změnami. Uvidíme, možná vstane z popela. Legendární firma ale poprvé v historii dostává skutečně velkého vyzyvatele. A i když spojení Wintel nepadne ze dne na den, je zaděláno na potenciálně hodně velké zemětřesení.