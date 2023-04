Microsoft chystá další tablety. Surface Go 4 přejde na Arm, Surface Pro 10 dorazí ve dvou velikostech

Zac Bowden z magazínu Windows Central od svých zdrojů získal informace z redmondské kuchyně. Tam na letošní rok připravují hned trojici konvertibilních tabletů.

Levnější Surface Go 4 přejde z čipů Intelu na armové procesory, konkrétně Snapdragon 7c od Qualcommu. Bude-li to loňská (třetí generace), znamená to osm procesorových jader (čtyři výkonné Cortexy-A78, čtyři úsporné A55) a grafiku Adreno 642L. Procesorová část by tak byla přibližně na úrovni Microsoft SQ1, který bychom našli v Surface Pro X.

Podle Bowdena nás čeká i rozvětvení řady Surface Pro. Po vzoru iPadů Pro dorazí ve dvou velikostech, s úhlopříčkou 13" (jako doposud) a v menším 11" provedení, které bude podobné Surfacu Go. Oproti němu ale bude výkonnější, s menšími rámečky a displej nabídne 120Hz obnovovací frekvenci.

Bližší parametry bohužel neznáme, počítače mají dorazit nejdříve na podzim. Model Surface Pro se navíc může opozdit, pokud v Microsoftu čekají, až Qualcomm připraví nadějná procesorová jádra Phoenix, která se mají výkonem příblížit čipům od Applu.