Microsoft chystá Cloud PC, veškeré aplikace poběží vzdáleně

Terminálové počítače by v blízké budoucnosti mohly zažít renesanci. Mary Jo Foley z webu ZDNet si totiž všimla nového pracovního inzerátu Microsoftu, který hledal programového manažera pro tzv. Cloud PC.

Z popisu práce vyplývá, že půjde o nový tenký systém, který se bude spoléhat na virtualizaci Windows, Office a zřejmě i dalších aplikací, jež fakticky poběží na vzdálených počítačích v cloudu Azure. Microsoft chce tzv. desktop jako službu nabízet podnikům formou předplatného. Bližší informace o ceně, funkcích nebo konkrétní dostupnosti ale nemáme.

Obdobné služby již dnes nabízí například Citrix nebo Amazon (WorkSpaces), v jejich případě jde ale o zvláštní klientské aplikace, které se instalují na běžný počítač, tablet apod. Microsoft by si teoreticky mohl vyrobit vlastní jednoúčelový terminál, případně oslovit OEM výrobce, kteří by něco podobného prodávali jako ještě levnější alternativu klasickým notebookům či all-in-onům.

Aktualizace bez starostí

Podniky využívající Cloud PC by logicky musely mít kvalitní síťovou infrastrukturu a důvěru v co nejvyšší spolehlivost a ochranu dat na straně Microsoftu. Za to by pak dostaly bezúdržbový počítač, u něhož by nemuseli řešit aktualizace, upgrady, zálohy či migraci dat.

Pro běžné spotřebitele Cloud PC pravděpodobně nebudou dostupné. Jednodušším či levnějším systémem pro ně bude Windows 10X, na kterém v Redmondu momentálně pracují.