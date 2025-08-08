Microsoft chtěl zničit PlayStation, ale svou antistrategií spíš likviduje vlastní Xbox (Podcast Živě)

Budoucnost Xboxu je nejasná. Herní divize Microsoftu v posledních letech vysílá protichůdné signály. Před pár lety se díky streamování z cloudu v herní zařízení mělo proměnit cokoli – mobil, televize, lednička, kalkulačka. Jenže Xbox Cloud je po šesti letech pořád v betaverzi. GeForce Now ho předehnalo o parník.
Mezitím se konzole Xbox Series X/S pravděpodobně prodávají ještě hůř, než jsme mysleli. PlayStationu 5 se zatím prodalo až třikrát víc. Posílit vlastní konzole – nebo možná cloud – měla plejáda exkluzívních her. Jenže Microsoft loni a letos propouští a dokonce zavírá část herních studií, které v posledních letech nakoupil. Své hry pak běžně vydává také pro konkurenční PlayStation.
K tomu všemu nedávno začal za Xboxy označovat herní zařízení od třetích stran. Třeba handheldy ROG Xbox Ally. V tuto chvíli nevíme, jestli je budoucnost v cloudu, „Xboxech“ od různých výrobců nebo v konzolích přímo od Microsoftu. Vypadá to, že se nemůže rozhodnout sám Microsoft.
Program pořadu
- 02:09 – Nakoupit studia…
- 09:38 – …a pak je zrušit
- 15:35 – Péče o herní klenoty
- 20:13 – Multiplatformní přístup
- 24:02 – Bude další konzole?
- 30:48 – Xboxy třetích stran
- 41:10 – Chce to čitelnou strategii
Poslouchejte nás v podcastových aplikacích
Podcast Živě najdete také na Spotify, kde se můžete přihlásit k odběru, stejně tak ve službách Apple Podcasts a YouTube Music. Pořad lze odebírat i prostřednictvím RSS. Budeme rádi za zpětnou vazbu. Pokud se vám podcast líbí, sdílejte jej.
V našem podcastovém kanále najdete také videopořad Týden Živě. Ve zvukové podobě zde vychází každé pondělí.
V pořadu zaznívá bezplatná hudba od Nihilora.