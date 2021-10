Microsoft chce zlepšit komunitu Xboxu, koupil firmu s chytrými moderačními nástroji

Jak jsme se dozvěděli přes týden, Microsoft během posledního čtvrtletí zažil rekordní čistý zisk, volných prostředků nemá zrovna málo. A tak nakupuje. Firma v pátek oznámila, že se domluvila na převzetí společnosti Two Hat, která je známá svými nástroji na bázi umělé inteligence pro moderaci obsahu. Microsoft si od kroku slibuje eliminaci toxicity na komunitě Xbox Live, po technologiích Two Hat v minulosti už několikrát sáhl a nyní se rozhodl, že je chce používat více.

Cenu ani jedna strana nezveřejnila, zato obě společnosti nastínily, jak si představují budoucí spolupráci – proběhne hlavně v herní oblasti, ale i dalších službách. Všude tam, kde se shlukují lidé a mají mezi sebou interakce. Nástroje Two Hat totiž používají umělou inteligenci k analýze zpráv, obrázků, videí a uživatelských jmen, vyhodnocují, zda se v obsahu nevyskytuje něco závadného, co by bylo v rozporu s pravidly užívání. Pak jej odstraní. Společnost existuje už 10 let a za tu dobu stihla nasbírat cenné zkušenosti, pomáhá i fakt, že ji založil bývalý bezpečnostní specialista z Disney Interactive.

„Microsoft a Two Hat v posledních letech spolupracovaly na implementaci technologie proaktivního moderování do herních i neherních zážitků, aby detekovaly a odstranily škodlivý obsah dříve, než se vůbec dostane k členům našich komunit,“ popsal Dave McCarthy, viceprezident služeb Xboxu a doplnil, že na technologie Two Hat už mohli uživatelé narazit kromě Xboxu i v Minecraftu nebo MSN. Ve všech případech se osvědčily, byť to nebyl jednoduchý úkol – každý hráč si zřejmě vybaví, jak toxické herní komunity mohou být.

Pokryty jsou ale aktuálně především zprávy a obrázky. Microsoft už dříve avizoval, že se chce zaměřit i na živé audio vstupy v rámci Xbox Live párty přenosů, uživatelé mají být v reálném čase vypípávání jako v televizi, pokud se budou chovat neslušně. Právě s tímto nástrojem by Two Hat mohl pomoci.

Také by akvizice mohla být výhodou, pokud Microsoft bude pokračovat ve svém dosavadním směřování. Firma jen během posledního roku a půl zvažovala nákup Pinterestu, zájem měla i o TikTok nebo Discord, všechno ohromné komunity s potřebou moderace. Sice ani jeden obchod nedopadl, ale je zřejmé, že firma se snaží do těchto oblastí expandovat a bude hledat dál. Ostatně už takto pořídila LinkedIn.