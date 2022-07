Microsoft chce odlišit Edge. Řítí se do něj editor obrázků a kalkulačka

Před pár týdny jsme zjistili, že ve Chromu přibude nástroj na editaci pořízených snímků stránek. Na tahu je Microsoft, který ovšem koncept editoru obrázků pojal poněkud šířeji. Na novinku jako obvykle jako první poukázal účet Leopeva64-2 s tím, že na ni narazil v Edgi Canary.

Distribuce je téměř jistě řízená, takže editor nemusíte mít k dispozici hned, byť máte nejčerstvější sestavení. Osobně ho ve své instalaci nevidím. Editor obrázků podle zveřejněných informací nabídne:

úpravu jasu, kontrastu, expozice, saturace, teploty barev apod.,

oříznutí (volné i dle definovaných poměrů stran), natočení,

viněty, barevné filtry,

kreslení.

Prostředí editoru jako by z oka vypadlo aplikaci Fotky, kterou standardně najdete ve Windows 10 a 11. Není to jediná funkce v přípravě, která Edge přifoukne. Oficiální plán počítá s tím, že v srpnu prohlížeč do základní výbavy přidá kalkulačku, převodník jednotek, měřák rychlosti internetu aj. Jde o malé nástroje přístupné z postranního panelu.

Ty už v prohlížečích běžně nenajdete. Snad jen jednotky kontextově konvertuje Opera, která navíc disponuje postranním panelem. Kalkulačka je pak typicky součást operačního systému, zatímco nástroje na měření rychlosti připojení se typicky neinstalují, stačí zadat adresu příslušného nástroje (např. www.speedtest.net).

Edge se nafukuje Microsoft do Edge v posledních měsících přidává řadu funkcí, které s prohlížením souvisí okrajově, případně dokonce vůbec. Ve verzi 96 to byl nástroj na řešení matematických úloh, později generátor citací nebo pár jednoduchých her.

Zdroje: Leopeva64-2 / Reddit via OnMSFT | Roadmapa Microsoftu 365 via Neowin