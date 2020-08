Microsoft chce být kompletně „zero waste“. Nejdříve omezí jednorázové plasty

Zelené myšlení se šíří i technologickým sektorem. Necelé dva týdny poté, co Apple zveřejnil své ambiciózní plány stát se do roku 2030 zcela uhlíkově neutrální, o podobným cílech promluvil i Microsoft. Do stejného roku plánuje kompletně zastavit produkci odpadu a přejít na režim zero waste. Ještě před ním chce omezit používání jednorázových plastů, informuje Geekwire.

Microsoft budoucnosti bez odpadu hodlá dosáhnout pomocí několika opatření, přičemž největší bude výstavba tzv. cirkulárních center. Ta by měla vyrůst u existujících datacenter zajišťující chod cloudových služeb Azure a Microsoft 365. Jejich smyslem má být recyklovat použitou elektroniku a dále ji využít. Dosud firma odpad posílala třetím firmám.

Produkci odpadu chce Microsoft omezit i ve svém výrobním řetězci, ovšem je otázka, jak se k tomu postaví dodavatelé, pro ně tak přísné cíle stanovené nejsou.

Dále firma plánuje investovat 30 milionů dolarů do společnosti Closed Loop Partners, což je výzkumný podnik zabývající se právě recyklací. Jejich technologii by Microsoft mohl použít do zmíněných cirkulárních center.

Ještě před těmito velkými kroky, které by měly být hotové do roku 2030, Microsoft slibuje, že do pěti let omezí používání jednorázových plastů, které se nejčastěji objevují v obalech produktů. Navíc uživatelé dostanou možnost vyhledat si, jaký byl životní koloběh použitých materiálů ve zboží.

Hlavní revoluce leží jinde

Největší kancelářské komplexy Microsoftu v minulém roce vyprodukovaly 3 189 tun odpadu. Působí to jaké vysoké číslo, ale je to minimum v porovnání s tím, kolik e-odpadu ročně vyhodí samotní konzumenti. Loňský rok byl rekordní, lidé po celém světě poslali podle analýzy The Global E-Waste na skládky 53,6 milionu tun elektroniky.

Microsoft je v tomto kontextu často napadán, že se nestaví příliš pozitivně k navrhovanému „právu na opravu“, což je velké téma jak v USA, tak Evropské unii. Odpadu totiž bude stále hodně, dokud produkty nebudou snadno opravitelné a laicky řečeno „něco vydrží“. Je sice dobře, firmy chtějí své operace udělat více ekologičtější, ale skutečná ekologická revoluce by byla, kdyby se upustilo od plánovaného zastarávání. A zde se posun velmi pomalý.