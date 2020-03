Microsoft chce, aby měly všechny programy moderní rozhraní. Připravil web i knihovny pro vývojáře

Microsoft se dlouhodobě snaží zavádět moderní rozhraní pro aplikace na Windows. Nově si připravil i webovou stránku propagující knihovny pro vývojáře, kteří tak snadno mohou implementovat Fluent Design do svých programů.

Knihovna WinUI obsahuje všechny prvky, které jsou součástí Fluent Designu, tedy nového rozhraní Windows. Nechybí tak nejrůznější ovladače, styly a další dostupné skrze NuGet balíčky. Donedávna byla knihovna dostupná pouze pro UWP, tedy moderní, aplikace, Microsoft ale rozšířil i podporu pro klasické Win32 a další programy.

Vývojáři tak mohou snadno předělat své aplikace do moderního hávu, aniž by museli samostatně řešit rozhraní. Microsoft jde také vstříc co se týče zpětné kompatibility – i když balení obsahuje nejnovější či ještě nevydané prvky, jsou vždy zpětně kompatibilní se staršími verzemi Windows 10. Podpora se přitom netýká jen tohoto systému, ale i nadcházející verze Windows 10X.

I ten je přitom jedním z důvodů, proč se Microsoft snaží získat vývojáře na svou stranu, aby vytvářeli aplikace s novým rozhraním a dalšími technologiemi, které vyvíjí pro Windows. S příchodem 10X letos na podzim se totiž počítá i se zařízeními s dvěma displeji a novým stylem ovládání. Důležité tak bude, aby byl i dostatek aplikací, které zde fungují korektně.

Veškeré materiály jsou dostupné skrze WinUI stránku na Githubu.

Jak si Microsoft představuje Fluent Design? Podívejte se:

Zdroj: Neowin