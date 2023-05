Sledujte s námi Microsoft Build. Uvidíte, jak AI pronikne do Windows a Office

V 18 hodin odstartuje úvodní keynote třináctého ročníku vývojářské konference Build. Na ní Microsoft každý rok odhaluje zajímavé novinky pro tvůrce aplikací, ale spolu s tím se dozvídáme i praktické zlepšováky pro Windows, Office a další software pro běžné smrtelníky.

Letošní Build se bude zcela jistě točit hlavně kolem umělé inteligence, protože Microsoft o ničem jiném půl roku nemluví. Ze spolupráce s OpenAI těží první poslední a její jazykový model GPT-4 integruje do všech myslitelných produktů. Brzy zamíří do kancelářského balíku Office, mluví se o těsnějším propojení s Windows. Firma ale může překvapit i dalšími novinkami.

Živé vysílání má začít už v 17:30, úvodní slovo si šéf firmy Satay Nadella vezme až o půl hodiny později. Pokud nestíháte nebo vás video nebaví, hlavní novinky budeme průběžně doplňovat do článku.

18:30 ChatGPT se spřátelí s Bingem

Do ChatGPT postupně míří podpora doplňků, které rozšíří jeho schopnosti nad rámec toho, co se naučil na datových sadách z rok a půl starého webu. Jedním z doplňků je Bing, díky němuž se ChatGPT protuneluje k čerstvým webovým informacím.

18:25 Přímé ovládání systému

Copilot ve Windows bude nejen pomáhat s vyhledáváním a psaním, ale bude umět ovládat i určité části systému. Zapne minutku, přepne motiv atd. Pochopí i kontext některých spuštěných aplikací.

18:20 Windows Copilot

Tak nakonec AI opravdu nepronikne až do Windows 12, ale již do Jedenáctek. Do systému zamíří Windows Copilot, AI asistent, který bude pořád po ruce.

18:15 Pořád se něco děje

Díky AI Microsoft každý týden představuje nějakou novinku. A dnes jich chce odhalit přes 50. Detailněji se bude věnovat pěti.

18:10 Nadella na scéně!

Už je to tady. Přišel Nadella a nadšeně mluví o tom, jak je rád, že se po třech letech mohl zase uspořádat Build na fyzické konferenci, nejen digitálně. A opravdu začal aktuálně probíhající revolucí. ChatGPT srovnává s obrovskou změnou, kterou dříve přinesly první iPhone, World Wide Web nebo počítač Xerox Alto.

18:00 Microsoft si dává na čas

Úvodní slovo se pořád ještě odkládá. Už ale víme, že na začátku skutečně vystoupí šéf firmy Nadella a spolu sním Yusuf Mehdi, viceprezident firmy, který dohlíží na software, hardware a služby. V poslední době je o něm hodně slyšet v souvislosti s Bingem.

17:55 Fakt to bude o AI

V pokecu před keynote padlo, že umělá inteligence bude hlavním tématem. A že kdo si zahraje chlastací hru a dá si panáka pokaždé, když zazní AI, bude mít hodně náročný večer.

17:40 Dojde už na Windows 12?

O budoucnosti Windows byl i náš poslední Podcast Živě. Spekulovali jsme o chystaných Windows 12 i tom, co by Microsoft mohl nadělit ještě do Jedenáctek.