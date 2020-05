Microsoft Build 2020: Chromium bude klíčová komponenta Windows 10. Nejen webového prohlížeče

Microsoft letos neuspořádal svoji výroční vývojářskou konferenci Build v klasické podobě, ale stejně jako mnozí ostatní se přesunul na web. Právě tam před pár minutami také skončila úvodní přednáška, která se letos musela obejít bez zaplněného auditoria.

Novinek pro vývojáře je hned několik. Jednou z nich je oficiální představení projektu Reunion. Jak už název napovídá, jedná se o snahu propojit svět moderních aplikací UWP a těch klasických desktopových.

V praxi to aktuálně vypadá tak, že Microsoft nabídne univerzální API, které bude dostupné jak pro vývoj UWP aplikací, tak těch desktopových. A bude jej vyvíjet mimo Windows samostatně a na GitHubu.

Jádro Chromium bude ve Windows všudypřítomné

Reunion momentálně nabízí několik základních společných UI prvků. Je to například WebView2, tedy UI komponenta okna webového prohlížeče, které můžete integrovat do své aplikace pro Windows, pokud potřebujete zobrazit HTML obsah (ať už lokální, tak internetový).



Desktopová aplikace složená z různých UI prvků včetně WebView2, který může zobrazovat HTML obsah. Třeba reklamu, ale i něco praktičtějšího .

Komponenta tohoto typu byla pro vývojáře ve Windows odjakživa, zpočátku ale stavěla na vykreslovacím jádře od Microsoftu (zprvu Trident/IE, poté Edge). Nejnovější verze, která je aktuálně ve fázi Preview, je už ale založená na nejnovějším Edgi, který, jak víme, používá jádro Chromium!

Jelikož lze předpokládat, že UI prvek WebView2 začne postupem času používat Microsoft i u svých vlastních aplikací pro Windows, Chromium, tedy jádro, jehož vývoj dozoruje a fakticky vyvíjí Google, bude klíčovou komponentou celých Windows 10. Kdo by to kdy řekl, viďte? WebView2 jako UI komponenta pro vývojáře bude k dispozici také na Windows 7.

WinUI 3 pro UWP i desktopové aplikace

Další komponentou Reunionu bude set základních GUI prvků v balíku WinUI 3 (Windows UI). I v tomto případě to bude společná knihovna jak pro moderní aplikace UWP, tak pro ty klasické napsané v C++, C# a podobně.



Příklady základních prvků Windows UI

No, a třetím pilířem bude balíčkový/instalační systém MSIX, který bude opět k dispozici pro aplikace UWP, tak pro ty desktopové a má umožnit snadnou distribuci jak z Microsoft Storu, tak z vlastního řešení.

A co z toho bude mít běžný koncový uživatel? Pokud začnou vývojáři psát své aplikace pomocí Reunionu, měla by být zajištěna lepší integrita, bezpečnost, způsob instalace apod. aplikací pro Windows 10. Co to bude znamenat ve skutečnosti, uvidíme až v praxi.

Jen připomenu, že většina těchto technologií vzniká pod svobodnou licencí včetně Windows UI, operační systém od Microsoftu tedy začíná být otevřený způsobem, jak by si ještě před deseti lety tipl jen málokdo.