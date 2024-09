Microsoft bude svou AI napájet z atomové elektrárny, ve které se odehrála nejhorší havárie v USA

Microsoft má v plánu v roce 2028 restartovat jadernou elektrárnu Three Mile Island, která je ve Spojených státech známá především kvůli jedné z nejvážnějších havárií v historii jaderné energetiky. 28. března 1979 se v ní částečně roztavil druhý reaktor a byla zamořena provozní budova a její blízké okolí.

Microsoft nyní uzavřel dohodu s firmou Constellation Energy, která provozuje zbylou část této elektrárny. Cílem kontraktu je zajištění stabilních dodávek elektrické energie pro datové centrum zaměřené na umělou inteligenci. Pro Microsoft je tento projekt klíčovým krokem k dosažení ambiciózních cílů v oblasti snižování emisí, jejichž součástí je uhlíková negativita, které má být dosaženo do roku 2030.

Kontroverzní jaderná elektrárna

Ačkoli je jaderná energetika často vnímána s určitými obavami, má proti jiným způsobům výroby elektřiny řadu výhod. Na rozdíl od fosilních paliv, jako je uhlí a zemní plyn, neprodukuje během provozu žádné skleníkové plyny. Navíc, na rozdíl od větrné či solární energie, poskytuje jaderná energie stabilní dodávky elektřiny 24 hodin denně, což je zásadní pro provoz datových center, která musí fungovat nepřetržitě ve dne i v noci.

Plánovaná rekonstrukce elektrárny, která by měla být dokončena do roku 2028, zahrnuje investici ve výši 1,6 miliardy dolarů (cca 36 miliard korun). Pokud se podaří získat potřebná povolení od regulačních úřadů, bude elektrárna, přejmenovaná na Crane Clean Energy Center (tento název je poctou zesnulému bývalému generálnímu řediteli společnosti Exelon Chrisu Craneovi), provozována přinejmenším do roku 2054.

Na tomto místě je vhodné podotknout, že reaktor, který bude opětovně zprovozněn, není ten, který havaroval. Jedná se o vedlejší blok TMI-1, jenž byl uveden do provozu v roce 1974 a fungoval bezpečně až do roku 2019, kdy byl uzavřen z ekonomických důvodů.

Opětovné zprovoznění reaktoru zajistí dostatek čisté energie pro Microsoft, ale také přinese ekonomické přínosy pro Pensylvánii, kde se elektrárna nachází. Očekává se, že projekt vytvoří tisíce pracovních míst a vygeneruje miliardy dolarů na daních a dalších příjmech. Konkrétně má jít až o 3 400 přímých a nepřímých pracovních míst, 16 miliard dolarů pro HDP Pensylvánie a 3 miliardy dolarů na státních a federálních daních.

Symbol obnovy zájmu o jadernou energii

Restart této jaderné elektrárny vnímá část veřejnosti jako značně kontroverzní rozhodnutí. Pro mnoho lidí je tato lokalita stále synonymem rizika jaderných havárií. Ačkoli havárie v roce 1979 nezpůsobila žádná úmrtí ani závažné zdravotní problémy, vyvolala ve Spojených státech velký strach a odpor vůči jaderné energetice.

Přestože se technologie od té doby značně zlepšily a moderní jaderné elektrárny jsou mnohem bezpečnější, část obyvatel Pensylvánie má stále pochybnosti. Celkově ale veřejnost podporuje opětovné spuštění elektrárny poměrem 2:1.

Microsoft není jedinou technologickou firmou, která hledá čisté zdroje energie. Podobnou cestou se vydává například Amazon, který rovněž investuje do jaderných zdrojů pro své datové centrum. Technologické společnosti v současnosti čelí rostoucí poptávce po elektřině způsobené nejen expanzí datových center, ale také rozvojem dalších energeticky náročných odvětví, jako jsou elektromobily a obnovitelné zdroje tepla.

Opětovné spuštění jaderné elektrárny Three Mile Island lze označit za symbol obnovy zájmu o jadernou energii v době, kdy se prakticky celý svět snaží přejít na čistší a udržitelnější zdroje energie. I když má jaderná energie své odpůrce, pro Microsoft představuje klíčový prvek pro dosažení jeho klimatických cílů a udržení tempa růstu technologických inovací.

Zdroje: theverge.com. geekwire.com, techcrunch.com, bbc.com.