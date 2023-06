Microsoft brzdí. Plán na nahrazení Pošty novým Outlookem přehodnocuje

Nedávno Microsoft oznámil, že nový Outlook, založený na stejnojmenném webovém poštovním klientu, v příštím roce nahradí aplikace Pošta, Kalendář a Lidé ve Windows 11. Jenže den poté se ve správcovském centru Microsoft 365 objevila zpráva, že firma přehodnocuje časový plán nahrazení starších aplikací. Na Twitteru snímek sdělení publikoval Michael Reinders.

Co to znamená, můžeme pouze spekulovat. Reinders se sám pustil do spekulování, že za to může vlna nevole, která se zvedla poté, kdy Redmondští oznámili záměr nahradit staré nástroje pocházející z éry Windows 10. Vzhledem k tomu, že změna v časovém plánu přichází tak brzy po oznámení kroku, přinejmenším není obtížné si představit, že řada zákazníků Microsoftu protestovala.

Je to ovšem pouze spekulace. Z osobního pohledu přitom neshledávám pádné důvody k případnému protestu, protože Pošta a Kalendář jsou staré aplikace. Microsoft na ně už několik let prakticky nesáhl a nikdy nevyřešil řadu více či méně závažných výtek, které jsme k nim kdy měli. Pošta dlouhodobě platí za mizerný poštovní klient.



Nový Outlook postupně doplňuje funkce. Zatím nese nálepku Preview

Outlook není dodělaný, chybí mu podpora IMAPu, offline režim nebo sdružená doručená pošta. S ohledem na to, že má Microsoft ještě dost času na vývoj, není znepokojení nutně namístě. Na straně druhé je vývoj velice pomalý, jak jsme jej pozorovali v uplynulém roce. Původní plán ovšem musí počítat s tím, že v momentě, kdy k nahrazení dojde, už mladší program nebude betaverzí. Tudíž s největší pravděpodobností nabídne také dříve slíbené funkce jako offline režim.

Výraznější znepokojení v podnikové sféře si dovedu představit spíše stran odchodu klasického Outlooku, na který je řada konzervativních lidí zvyklá. Jenže jeho nahrazení zatím není časově ohraničeno. Nový Outlook oproti němu bude postrádat některé funkce a na poměry tohoto poštovního klientu půjde o významnou změnu.

Buď jak buď, Microsoft se původní plán nahrazení Pošty Outlookem změní a budeme si muset počkat na výsledek. Podle administrátorského centra původně k výměně aplikací mělo dojít v září 2024. Předmětem úprav by měl být pouze harmonogram.

Zdroje: Michael Reinders / Twitter via Neowin