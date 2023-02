Vyzkoušeli jsme nový Bing. Revoluční AI už rovnou odpovídá a má čerstvá data z internetu

Oproti ChatGPT je zcela zdarma a rychleji odpovídá. Nejsou to zlomky sekund jako u klasických výsledků. Odpověději naskakují postupně v jednotkách sekund. Jako byste se psali s člověkem.

Na rozdíl od ChatGPT má k dispozici opravdu aktuální data, reaguje i na čerstvé světové i domácí události. V odpovědích ukazuje odkazy na zdroje, byť je někdy špatně interpretuje. Ale co je nejzajímavější, sám neustále vybízí ke konverzaci, takže na své odpovědi navrhuje i další otázky. Pamatuje si přitom kontext. Opravdu to připomíná rozhovor s člověkem. Přesněji akademikem, který chce být za každou cenu objektivní.

Takhle nový Bing vypadá. V pravém sloupci se zobrazí boxík, který napíše odpověď generovanou pomocí AI. Kliknutím se však můžete přepnout přímo do konverzačního režimu, který vypadá jako klasický chat s bublinami ze dvou stran.

Opravdu umí česky a v odpovědích prohledává české zdroje. Občas mu hapruje gramatika. Náhodně střídá vykání a tykání. Ale jinak umí česky lépe než většina našinců. Nás ale pochopitelně zajímalo hlavně to, jak dobře umí odpovídat. Jak je suverénní, přesný či ochotný přiznat chybu.

Microsoft minulý týden spustil nový Bing doplněný o umělou inteligenci založenou na jazykovém modelu GPT. Vyhledávač zatím není dostupný pro všechny, ale my už k němu máme přístup a celý den si s ním hrajeme.

Bing

Od otázky na identitu Bingu jsme se dostali do nečekaných směrů. Porovnání s Googlem je nuda, ale napodobování celebrit? To jsem musel vyzkoušet. Bing navrhnul Karla Gotta a Miloše Zemana. Zkusil jsem dosluhujícího prezidenta a vlastně to Bing trefil.

Když jsem ale dotaz na napodobení celebrity zkusil podruhé, už mi napsal, že reálné lidi imitovat nebude, protože je to necitlivé. Místo toho nabídnul Batmana nebo Harryho Pottera.

Bing také přiznal, co je pro něj tabu. A mj. ukázal rezervy v češtině. Ochotně poděkoval za opravu.

A neplatí pro něj zákony robotiky, takže pozor!