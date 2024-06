Microsoft, Apple a Nvidia kopou jinou ligu než ostatní. Všechny mají tržní hodnotu přes tři biliony dolarů

Microsoft si díky dobrým finančním výsledkům a sázce na AI již několik měsíců drží hodnotu přes tři biliony dolarů. Tento týden jej ale dorovnal a na pár hodin i předehnal Apple. Povedená konference WWDC a rovněž nasazení AI vyhnaly cenu akcií, takže obě firmy se pohybují těsně pod hranicí 3,3 bilionu.

V elitním tříbilionovém klubu je teď čerstvě také Nvidia, která díky svým akcelerátorům na boomu AI vydělává nejvíce ze všech. Tržní hodnoty Aphabetu (Googlu) a Amazonu se pohybují okolo dvou bilionů. Kapitalizace pěti největších společností zhruba odpovídá výši HDP celé Evropské unie.

Mezi dvacítkou největších veřejně obchodovatelných společností najdeme i další zástupce technologického oboru. Meta a čínský Tencent bodují díky sociálním sítím. TSMC vyrábí nejpokročilejší čipy a nizozemský ASML mu k tomu dodává litografické stroje. V Top 20 je také Broadcom, který vyvíjí síťové čipy a řadiče a který čím dál více šlape i do softwaru. A to do technologií částečně zapadají také automobilka Tesla a karetní společnost Visa.