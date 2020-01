Microsoft aktualizuje prehistorický WordPad. Bude obsahovat reklamu na webové Office

Program WordPad je nedílnou součástí Windows již od verze 95 a slouží k základní tvorbě dokumentů. Dostupný je přitom zdarma. Nyní pro něj Microsoft chystá aktualizaci – začne zobrazovat reklamy na webové Office.com.

Poslední větší aktualizace se WordPad dočkal před lety, kdy získal horní pás karet podobně, jako má klasický balík Office či Malování. Od té doby jej Microsoft výrazně neupravoval, svou funkci ale plní a tak není důvod. Slouží hlavně k těm základním úkonům, jako je zobrazování dokumentů či psaní bez pokročilejšího formátování.

BREAKSCLUSIVE: Microsoft WordPad is getting a new feature! An ad for Office web apps!



Screenshot shows 6 experimental variants.



vso/tfs id 23834136

variants 1-6 pic.twitter.com/TdYOuKkLZc