Microsoft aktualizoval seznam programů a funkcí, které nadobro zmizí z Windows

Microsoft zveřejnil aktualizovaný seznam programů a funkcí ve Windows, které dříve či později zmizí z operačního systému. Dostaly totiž nálepku deprecated – zastaralé.

Výrobci tím dávají najevo, že už takovou věc nebudou nadále rozvíjet a byl by hloupý nápad, kdybychom nad tím stavěli něco nového. Proto je slovíčko deprecated noční můrou i mnoha vývojářů.



Výčet funkcí, které se dostaly na seznam v posledních týdnech

Takže co se nám ve Windows na sklonku roku 2023 dostává do klinické smrti? Připomeňme si kousky, které se na seznamu ocitly teprve v poslední době.

1. Starší režim (už tak staré) konzole

Nejnovějším přírůstkem do redmondského antikvariátu je starší režim konzole. Pokud jste o něm nikdy neslyšeli, je to v naprostém pořídku, ve Windows už totiž neměl co pohledávat pěknou řádku let.



Stará Příkazová řádka a její ještě starší kompatibilní režim pro aplikace z druhohor

Abychom si rozuměli, textové rozhraní na moderních Windows se jmenuje PowerShell a je spuštěné ideálně v moderní aplikaci Terminal – tu lze nastavit jako výchozí pro všechny podobné operace. Přesto však v systému z důvodu zpětné kompatibility straší i prehistorická Příkazová řádka (cmd.exe), která je v prvé řadě humornou parodií sebe sama.



Na Windows 10+ by měl být na konci roku 2023 naprostou samozřejmostí PowerShell 7. generace v multiterminálové aplikaci Microsoft Terminal

A ano, i tato – sama o sobě zastaralá – Příkazová řádka má v nitru ještě jeden starší režim pro spouštění textových aplikací prakticky z devadesátek. Microsoft jej tam drží z důvodu zpětné kompatibility, byť už je to skoro to samé, jako by Škoda Auto i v závěru roku 2023 držela technický tým pro vývoj a údržbu modelu Škoda 120 L.