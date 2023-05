Microsoft a OpenAI vyvíjejí jednotný standard pro AI doplňky. ChatGPT bude používat Bing

Doplňky, doplňky, doplňky! Před patnácti lety to byla mantra Firefoxu, no a dnes je to naprosto kritický požadavek každého nového pokročilého AI chatbota. Už v březnu je představilo OpenAI, o měsíc později se přidal Microsoft a nakonec práci na pluginech přiznal i Google.

Jeden formát doplňků pro ChatGPT i Bing

Microsoft s OpenAI jdou ale dál a chtějí to být tentokrát oni, kdo bude dávat celému trhu tempo a směr. Obě společnosti proto na výroční konferenci Build oznámily práci na jednotném standardu doplňků a vzájemné interoperabilitě.



Jeden ekosystém doplňků pro obě technologie chatbotů

Co to znamená v praxi? Microsoft pro své vlastní AI pluginy použije stejný formát jako OpenAI, takže vývojář bude moci vyvinout rozšíření, které pak poběží jak na ChatGPT, tak v novém Bingu a dalších specializovaných aplikacích, kterým v MIcrosoftu říkají kopiloty.

Bing v ChatGPT Se sjednocením doplňků obou firem souvisí si nová integrace Bingu do nitra ChatGPT. Ten byl doposud uzavřený v ulitě svého vlastního modelu, jehož znalost končí podzimem roku 2021. Změnilo se to právě až s nástupem režimu Browsing doplňků, které chatbota napojily na internet. A právě tento režim prohlížení webu nově poběží na Bingu. Při dotazech na aktuální informace použije jeho vyhledávač a doplní zdroje.

ChatGPT a režim Browsing postavený na Bingu Režim Browsing byl doposud v určitých částech dne docela pomalý (jak se Američané postupně probouzeli), nelze tedy než doufat, že s Bingem a jeho infrastrukturou to bude lepší. Funkce bude k dispozici nejprve pro předplatitele ChatGPT Plus, nicméně Microsoft ji s OpenAI postupně uvolní i uživatelům bezplatné verze AI kecálka.

Doplňky pro Microsoft 365 Copilot

Jedním z těchto kopilotů je AI pomocník pro balík produktivních nástrojů a podnikových služeb Microsoft 365. Díky tomu chytrost z nového Bingu pronikne i do Outlooku, Office, Teams a dalších aplikací.

Microsoft na Buildu oznámil, že se budou pluginy týkat i jich, a tak se AI asistent/chatbot bude moci napojit třeba na nejrůznější a podnikové aplikace třetích stran a další zdroje informací, ke kterým doposud neměl přístup.

Ukázka doplňku pro Microsoft 365 Copilot, který AI chat propojí se službou pro práci s projekty Jira:

Nová várka kopilotů a Microsoft Fabric

Rozšiřuje se nejen nabídka doplňků, ale také rodinka samotných kopilotů. Takže po nejstarším GitHub Copilot/Copilot X, Edge Copilot, Microsoft 365 Copilot, Dynamics 365 Copilot, Security Copilot a Viva Copilot dorazí ještě Copilot pro Power BI, Copilot pro Power Pages, Windows Copilot a Copilot pro Fabric.

Uf, kopiloti budou prostě všude, budou umět pracovat s doplňky a svět se bude topit v hromadě nových produktových slovíček, jejichž význam nám vysvětlí... Snad některý z těchto chytrých chatbotů.

Ostatně, týká se to i nové technologie Microsoft Fabric – sjednocené analytické platformy pro podniky, která má integrovat veškerá rozházená data a nástroje z Power BI, Data Factory, Synapse a tak dále.



Fabric je AI platforma, která zastřeší nejrůznější podnikové zdroje analytických dat

A protože se v něčem podobném dokáže vyznat asi opravdu jen AI, bude přirozeně pilířem celé platformy. Pilířem, který bude mít po ruce samozřejmě svého kopilota, s jehož pomocí jej korporátní datoví analytici dokážou ovládat.