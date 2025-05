Microsoft 365 ve Windows 10 normálně poběží i po říjnu 2025

Nyní bezpečně víme, jak to bude s fungováním Microsoft 365 ve Windows 10 po skončení jejich podpory. Pokud plánujete Desítky používat i po říjnu, můžete být v klidu, protože programy z balíku budou funkční.

S vyjasněním situace si výrobce dal na čas. V lednu jsme psali, že podpora Microsoft 365 se řídí zásadami moderního cyklu. To v kostce znamená, že nesmíte používat prehistorickou platformu, viz tabulka.

Podpora nástrojů Microsoft 365 ve Windows 10 ovšem skončí spolu s bezplatnou podporou systému letos v říjnu. Také jsem upozornil, že programy jako Word by v Desítkách měly i tak dál běžet.

Ukončení podpory obvykle neznamená záměrné poškození programů, aby ve starším operačním systému nefungovaly. Jen běží bez garance a kompatibilita není dále aktivně udržována. Redmondští na webu podpory konečně potvrdili, že právě tak to bude. Vložené informace si všiml Neowin.



Bezpečnostní aktualizace budou poskytovány do října 2028

Programy budou fungovat tak, jako vám fungovaly do té doby. Výrobce pochopitelně i tak důrazně doporučuje přejít na Windows 11, abyste se vyhnuli případným potížím s výkonem a spolehlivostí. Je to klasické doporučení, které dobře známe. Microsoft dále potvrzuje, že pro Word 365 a spol. bude poskytovat bezpečnostní opravy po dobu poskytování prodloužené podpory Windows 10 (tzv. ESU), tj. do 10. října 2028.

Podotýkám, že nejde o novinku. Takhle to podle dřívějších informací mělo být, Microsoft jen svá občas mlhavá vyjádření a informace upřesnil, aby nebylo pochybností.

Minimální požadavky Microsoft 365

Windows macOS Android iOS Procesor min. 1,6 GHz, dvoujádrový Intel ARM / Intel - Operační systém Windows 11, Windows 10 jedna z posledních tří hlavních verzí macOS jedna z posledních čtyř hlavních verzí Androidu jedna z posledních dvou hlavních verzí iOS Operační paměť 4 GB (64bitová verze) / 2 GB (32bitová verze) 4 GB 1 GB - Úložiště 4 GB 10 GB, HFS+ / APFS - - Obrazovka 1280 × 768 px 1280 × 800 px - - Grafický čip hardwarová akcelerace vyžaduje DirectX 9 nebo novější, WDDM 2.0 nebo novější Windows 10 - - - .NET některé funkce vyžadují .NET 3.5 či 4.6 a novější - - -

Předplatné Microsoft 365 letos výrazně zdražilo. Neoficiálně je to kvůli Copilotu, který dle našich zkušeností přínosný není. Z abonmá vypadlo 60 minut volání do klasických telefonních sítí, protože po skoro 20 letech skončil Skype. Používáte-li Office 2016 nebo 2019, věnujte pozornost blížícímu se ukončení podpory.