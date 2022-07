Microsoft 365 ukončí podporu Windows 8.1 a 7. Office už ani nenainstalujete

Balík služeb a produktů Microsoft 365 tlačí na to, abyste používali aktuální verze softwaru. To také znamená, že abyste mohli používat aplikace z balíku, musíte v počítači provozovat podporovaný operační systém. Jak jste se už u nás mohli dočíst, v lednu skončí podpora Windows 8.1, přičemž Microsoft 365 na to zareaguje.

Podporu ukončí nejen na počítačích s Windows 8.1, ale také s Windows 7. To se tedy už týká jen některých velkých firem, protože nikdo jiný si po skončení životnosti za prodlouženou podporu (Extended Security Updates) Sedmiček připlatit nemůže. Tento typ podpory systému končí v lednu, stejně jako končí životnost Osmiček.

Jenže začátkem příštího roku se na věčnost odebere ještě systém z redmondských dílen, tentokrát ale serverový. Po 10. lednu 2023 proto Microsoft 365 přestane podporovat rovněž Windows Server 2008 R2. Oficiálně sice nepodporuje ani Windows 7, ani Windows Server 2008 R2, pokud jste si ale aplikace na těchto systémech nainstalovali, měli jste doteď k dispozici bezpečnostní aktualizace.

Pro Windows 8.1 platí, že na tomto systému už budou i blokovány nové instalace aplikací z balíku Microsoft 365. Popis nepřímo implikuje, že již nainstalované aplikace v nepodporovaných systémech zůstanou funkční, byť může dojít k omezení některých online funkcí. Typicky propojení s OneDrivem. To Microsoft zatím nezmiňuje.

Výslovně ale uvádí, co je ve takových případech běžné – aplikace už po 10. lednu nebudou získávat bezpečnostní aktualizace.

Zdroje: Office End Of Support Blog