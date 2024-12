Microsoft 365 Companions budou další vstupní brána ke kontaktům a kalendáři na hlavním panelu Windows

Na hlavní panel se podívají kontakty, kalendář a soubory. Microsoft 365 Companions budou vlastně malá aplikace, kterou jsme už neoficiálně viděli. Ovšem bez přihlášení, tudíž i bez obsahu. Není to tedy tak, že by Microsoft opět integroval sociální funkce přímo na hlavní panel, jako jsme to viděli kdysi ve Windows 10, kde se zejména neujala funkce Lidé.

Microsoft na letošní konferenci Ignite v souvislosti s Windows mluvil převážně o bezpečnosti. Tyto novinky včetně Quick Machine Recovery jsme rozebrali v samotném článku.

Microsoft 365 Companions zmínil Pavan Davuluri, šéf vývoje Windows, letmo. Přesto jde z pohledu koncového uživatele o potenciálně zajímavou novinku. Míří na podnikovou sféru a budeme mít díky ní vždy na dosah dat z Graphu, řekl Davuluri. Detaily neznáme, ale koncept působí přímočaře.

Pavan Davuluri představuje Microsoft 365 Companions na konferenci Ignite 2024

Přímo na hlavním panelu budete mít jakousi vstupní bránu k pracovním záležitostem. Připomíná to snahy prosadit Teams ve Windows 11, které Microsoft dokonce ve specifické podobě integroval do základní výbavy. (Nakonec ovšem Chat nahradil standardní klient Teams.)

