microSD karty zase dohánějí SSD. Budoucí třída zvládne rychlosti 2 GB/s

SD Association koncem října zveřejnila nové specifikace SD 9.1, které paměťovým kartám formátu microSD zdvojnásobí rychlost na 2 GB/s (nebo přesněji 1969 MB/s).

To je řádově stejně jako moderní SSD, s nimiž toho ostatně mají hodně společného. Nové paměťovky již totiž rovněž interně běží na sběrnici PCIe 4.0 a používají komunikační protokol NVMe. Jen jsou to pořád kartičky, co se vejdou za nehet.

Staré karty, které ještě možná máte doma v šuplíku, využívající rozhraní High Speed s rychlost do 25 MB/s. Nato přišly další generace používají širší sběrnice UHS-I, UHS-II a UHS-III, které rychlosti posunuly na 104, 312 a 624 MB/s. Až se standardem SD 7.0 z roku 2018 přišlo rozhraní Express s jednou linkou PCIe 3.0 a rychlostí 985 MB/s. Dva roky poté dorazil SD 8.0, který díky PCIe 4.0 a druhé lince posunul možnosti na 3938 MB/s, avšak to vyžaduje velkou SD kartu se třetím řádkem kontaktů.

Věčné čekání

Nástup nových karet je ale pomalý. Na trhu prakticky nejsou dostupné ani modely pro rozhraní UHS-III. Několik velkých SD Express s rychlostí do 1 GB/s přišlo až po roce 2021, v malém formátu microSD je ale pořád neseženete. Takže čekání na dvakrát rychlejší microSD potrvá ještě dalších pár let.

Nejsou totiž ani čtečky. Mobily od karet pomalu upouštějí. V (bez)zrcadlovkách zpravidla najdete jen SD s rozhraním UHS-II, a pokud je někde hlad po vyšších rychlostech, používají se dostupnější rychlé karty CFexpress. Paměťovky dosahující až 2 GB/s by v případě externích čteček navíc potřebovaly Thunderbolt 3/4/5, USB4 nebo USB 3.2 Gen 2×2, což je pořád dost velká exotika.

Tak či onak, SD Association už pro budoucí karty připravilo i další loga, jako bych jich tam už nebylo dost. Setkávat se budeme se značkami E150, E300, E450 a E600, přičemž číslo značí minimální sekvenční rychlosti čtení i zápisu.

