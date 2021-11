Mica zaplní volný prostor ve Wordu. Jaký je rozdíl mezi Micou a efektem Acrylic?

Jen chvíli poté, kdy změnily vizáž produkční verze aplikací Office z balíku Microsoft 365, se objevuje střípek budoucího vývoje. Niks Ostrovskis na Redditu zveřejnil snímek z čerstvě aktualizované testovací verze Office pro Windows. V okně Wordu je vidět použití materiálu Mica, který byl představen v souvislosti s Windows 11.

Microsoft v současnosti řadu svých aplikací upravuje podle nově nastavených designových pravidel. Je to vidět mj. na To Do.

Zmíněný snímek Wordu ukazuje, že vývojový tým Micu aplikoval na celou oblast kolem samotného dokumentu. V rámci designového stylu Fluent Microsoft už ve Windows 10 představil podobný efekt Acrylic. Pokud se v podobně vypadajících efektech či materiálech neorientujete, zrekapitulujte si je s námi.

Mica

Mica je velice slabě průsvitný materiál, který se používá pouze jako spodní vrstva uživatelského prostředí v aplikacích. Aspoň tak zní teorie. Může tak být aplikován na pozadí kolem těla dokumentu ve Wordu, jako to vidíme na obrázku výše.

Typicky Micu vídáme v postranních panelech či lištách a zejména v záhlavích oken a s nimi vizuálně spojených nástrojových lištách. Ignoruje přitom okna jiných aplikací, které se pod ním případně nachází, takže skrze něj pouze lehce prosvítá tapeta na pracovní ploše. Podle výrobce efekt takhle málo zatěžuje hardware.

Nový prvek designu Fluent platí za pevnou součást Windows 11, takže se ním v Desítkách nesetkáte. Tento typ průsvitnosti Desítky nevykreslí.

Acrylic

Acrylic je efekt s vyšší průsvitností než Mica, který je od dob Windows 10 aplikován na (kontextové) nabídky a některé další prvky, které se z hierarchického pohledu nachází ve vyšších patrech uživatelského prostředí aplikací. Acrylic je i ve Windows 11 aplikován na nabídky, jako je třeba ta kontextová na ploše.

Ale pozor, ve Windows 10, kde ještě neexistovala Mica, Acrylic mohl být a byl aplikován rovněž na některé spodní vrstvy uživatelského prostředí. Tam tyto prvky někdy zůstávají doteď, typickým příkladem budiž přehrávač Groove Music. Postranní panel vlevo je průsvitný a zodpovídá za to efekt Acrylic. Na Micu narazíte exkluzívně ve Windows 11.

Dle oficiální dokumentace tak Mica částečně nahradila efekt Acrylic, který se zatím na smetiště dějin neodporoučel. Současně se nezdá, že Microsoft důsledně dodržuje nastavená pravidla. Edge 95 nedávno ukázal průsvitné nabídky. Průsvitné jsou nicméně pouze ve Windows 11, přičemž pokud se jedná o efekt Acrylic, měly by tyto nabídky být průsvitné rovněž Windows 10. Ale nejsou.

Zdroje: Niks Ostrovskis na Redditu via Windows Latest | Microsoft Docs | Windows Insider Blog