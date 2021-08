Mezi paměťovou kartou a SSD. Nové úložiště typu XFMD pomůže notebookům, konzolím a IoT

Organizace JEDEC představila nový standard XFMD (Crossover Flash Memory – Embedded and Removable Memory Device), jehož cílem je dostat rychlé a snadno vyměnitelné úložiště tam, kde to dosud nebylo možné.

XFMD počítá s flash pamětí připojenou přes jednu nebo dvě linky PCIe 4.0 a komunikující pomocí protokolu NVMe. Propustnost by se tedy pohybovala až na úrovni 4 GB/s, to vše na kartičce o velikosti 18 × 14 × 1,4 mm. Ta by se pak vkládala do slotu s podobnou konstrukcí jako pro SIM u starých mobilů. Celý šuplík má 22,2 × 17,8 × 2,2 mm.

Formát už před dvěma lety vymyslela Toshiba Memory (dnes Kioxia), nazvala jej XFMExpress a počítala s tím, že v budoucnu se se mohl zrychlovat spolu s dalšími generacemi rozhraní PCI Express. Ke komerčnímu rozšíření ale nakonec nedošlo. To by se mohlo stát po standardizaci JEDECem. Kioxia je nadále připravená vyrábět nový typ úložiště a podporu už přislíbil i MediaTek.

XFMD má být kompromisem mezi pevně připájenými BGA SSD na desce a kartičkami do slotu M2. Rychlá úložiště se pro něj vyrábí i ve formátu M.2-2230, ale i ty samotné mají větší rozměry než celý šuplík XFMD.

Flashové paměti s omezenou životností přitom do budoucna budou hlavním kazítkem elektroniky. JEDEC proto věří, že s XFMD přesvědčí výrobce notebooků, herních konzolí, dronů, IoT nebo AR/VR brýlí, aby raději nasadili vyměnitelné karty.

Konkurencí by ale mohly být karty microSD Express. Ty jsou fyzicky menší (15 × 11 × 1 mm) a po adopci specifikací SD 8.0 a rozhraní SD Express (PCIe 4.0 ×2 + NVMe) by rovněž měly nabídnout rychlosti až 4 GB/s. A tyto karty lze klasicky zasouvat, zatímco XFMD mají víko, které je třeba otevřít, což vyžaduje složitější úpravu šasi.