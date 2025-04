Mezi fotografií a 3D tiskem. Reliéfní tisk od Canonu umí uvěřitelné dřevo, nebo zpřístupní fotky nevidomým

Inkoustová tiskárna, která fotografii přidá třetí rozměr? Jak? Proč? Proč to neudělat na 3D tiskárně? Tohle byly první otázky, které mě napadaly, když jsem se jel podívat na technologii reliéfního tisku Canon ALPS (Advanced Layer Printing System).

Jak?

Postupným vrstvením inkoustu, který není až tak odlišný od toho, který se používá v běžných domácích tiskárnách. Zato tiskárny řady Canon Arizona, které reliéfní tisk zvládají, mají k domácím inkjetům daleko asi jako raketoplán k trakaři. Výsledkem je fotografie s výškou reliéfu až 4 mm.



Detail reliéfního tisku.

Proč?

Jde o nástroj, který otevírá nové možnosti kreativity. Výsledkem jsou povrchy s unikátními vlastnostmi, textury, které napodobí celou řadu materiálů od věrohodného dřeva po metalické odstíny pohrávající si se světlem. Tiskárny dokonce umí aplikovat čirý lak, který výsledku dodá efektní lesk.

Proč to neudělat na 3D tiskárně?

Pokud je prioritou vytvořit 3D objekt, nemá 3D tiskárna konkurenci. U reliéfního tisku Canon jde o něco jiného. Výsledek si stále zachovává vlastnosti fotografie – má zářivé barvy a dokonale jemné rozlišení. Přidaný reliéf však nádherně mate smysly.

K čemu je to dobré

Viděl jsem dřevěné panely, u kterých bych odpřisáhnul, že jsou ze skutečného nalakovaného dřeva. Kovové lišty mezi tím vypadaly jako eloxovaný hliník. Omyl, všechno to vzniklo v tiskárně, naráz, všechno to je promyšleně nanesený inkoust. Tohle se dá použít na výrobu velkoformátového firemního loga, do vzorníku, na efektní firemní prezentaci, vizitku, která zaujme hned na první omak, nebo...



Poznáte, že to není dřevo? V tomhle detailu asi ano, ale první pohled (a dotek) je opravdu působivý.

Svět nevídaný

A ještě k něčemu je ALPS dobrý – reliéf poslouží jako další informační kanál, zpřístupní fotografii těm, kteří ji nemohou vidět. Canon, nadační fond Světluška a organizace Czech Photo po loňském úspěchu vrátili do Prahy unikátní výstavu Svět nevídaný. Až do konce května si ji může kdokoliv zdarma prohlédnout u stanice metra Nové Butovice. Obsahuje 14 velkoformátových fotografií, všechny jsou vytištěné technologií reliéfního tisku.





Stačí vystoupit z metra Nové Butovice...

Výstava je mířená především na nevidomé, protože oni si jinak fotku neprohlédnou, ale díky reliéfu si ji uvidí alespoň hmatem. Popisky jsou i v Braillově písmu – i tohle umí reliéfní tisk.

Nicméně výstava má co dát i návštěvníkovi, který se zrakem problémy nemá. Autory snímků jsou renomovaní fotografové, ambasadoři značky Canon z celého světa a letos je mezi nimi i pět Čechů: Pavel Lebeda, David Těšínský, Veronika Souralová, Daniel Řeřicha a Vladimír Čech ml. Návštěvníci si budou moci prohlédnout snímky zachycující zvířata, přírodu i portrét známého českého olympionika.

„Výstava Svět nevídaný přináší jedinečnou příležitost nahlédnout na svět kolem nás novým pohledem. Díky nejmodernějším zobrazovacím technologiím Canon se mohou návštěvníci ponořit do detailů a perspektiv, které by jinak zůstaly skryté. Jsme hrdí, že můžeme být součástí této inspirativní cesty za hranice běžného vnímání,“ říká Eva Kučmášová, ředitelka korporátní a marketingové komunikace Canonu ve střední Evropě.

Kde se bere třetí rozměr

Musí se vytvořit. A není to záležitost na jedno kliknutí. Canon pro tento účel nabízí bezplatné pluginy do Photoshopu a Illustratoru. Při práci lze využívat všechny běžné nástroje pro výběr, pak postupně určujete, jak moc má která oblast být zvednutá do třetího rozměru, jak ostré či plynulé mají být přechody atd.

Ten, kdo reliéf vytváří, musí mít jasno, čeho chce dosáhnout – jestli chce imitovat přírodní materiál, nebo z ploché fotografie vytáhne skákajícího tygra, aby ho ukázal nevidomým. Navíc je potřeba myslet na to, že hmat má jiné vlastnosti než zrak – tam kde oko přes stříkající vodu vidí i tygra na pozadí, by prsty zaznamenaly jen hrubý reliéf vody. Tygr by se ztratil, ale když na něj při tvorbě reliéfu myslíte, můžete jej ukázat i nevidomým.



Je to svébytné umění a jedna fotka si vyžádá klidně i několik hodin práce.

Ještě jednou zopakuji, že je výstava venku, pod širým nebem. To znamená, že tisky jsou vystavené slunci, větru, dešti a změnám teplot. Ale Canon už má vyzkoušené, že za těch více než 11 týdnů neztratí nic ze své kvality.

Cena

Záleží na modelu, na výšce reliéfu, použitých barvách a řadě dalších faktorů, ale dá se říct, že vrstev jsou desítky, při maximálních čtyřech milimetrech už budeme atakovat stovku. Přímo na tiskové hlavě je UV lampa, která nanesený inkoust rovnou vytvrzuje. Přesto celý proces trvá desítky minut.



Tiskárna Canon Arizona, která klasickému 2D tisku přidá i třetí rozměr.

Od toho se odvíjí náklady na inkoust – na jednom tisku o formátu A3 může jít o vyšší stokoruny. Ale náklady tím nekončí. Tiskárna řady Canon Arizona může podle konfigurace stát kolem pěti miliónů, takže její provozovatel pravděpodobně bude chtít, aby stroj tisknul a vydělával. A když ji na 40 minut vyblokujete reliéfním tiskem, musíte zaplatit i za čas, po který tiskárna nevytiskne nic jiného.