Metr síťového kabelu za 100 tisíc korun? To není vtip, ale skutečný ceník luxusní značky

Všichni jsme už na těch internetech viděli pozlacené optické kabely, redukce z HDMI na hadicovou rychlospojku… No a pak je tady dánská společnost Ansuz Accoustics zabývající se skutečnou highendovou kabeláží, která ale k těm legračním má velmi blízko.

Její produkty do Česka dováží havířovská firma RP Audio a při pohledu do ceníku se v koutě schová nejedna peněžeka. Kabely za desítky nebo vyšší stovky tisíc korun tam nejsou výjimkou. Špičková zvuková technika samozřejmě potřebuje co nejlépe odstíněné kabely, aby se do signálu nedostalo nežádoucí rušení.

Pokud se ale na krátké vzdálenosti přenáší digitální signál, jedničky a nuly toho snesou hodně. Anzus však slibuje síťové nebo USB kabely, díky kterým prý lidé uslyší mikrodetaily v hudebním přednesu, jako nikdy dříve nezažili. A tohle už je absurdní. I na digitální signál samozřejmě působí interference, ale ani s mimozemskými technologiemi se do zvuku díky kabelu nedostanou dříve neslyšené frekvence.

Zájemci to ale rozhodně mohou vyzkoušet. Základní jednometrový UTP kabel stojí 22 360 Kč, ten s ještě lepším stíněním je za 56 160 Kč, a ten s úplně nejlepším pak stojí 114 400 Kč. První dva si vystačí s pasivní ochranou, ten nejdražší ale vyžaduje ještě napájecí box, který stojí od 104 do 312 tisíc. Opět v závislosti na tom, jak kvalitní elektrony budou vypouštět.

A aby se jedničky a nuly neztrácely v levné krabičce od TP-Linku, Ansuz vyrábí i síťový přepínač PowerSwitch D·TC Supreme v ceně 312 000 Kč. Má sice jen osm gigabitových ethernetových portů, ale zato je na horní straně zakrytý kůží.

via Kamil Zmeškal