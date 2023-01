Meta umožní Trumpovi návrat na Facebook a Instagram. „Nebezpečí se dostatečně snížilo“ 

Bývalý americký prezident Donald Trump se bude moci vrátit na sociální sítě Facebook a Instagram. Jejich mateřská společnost Meta to oznámila v blogovém příspěvku, jako důvod uvádí, že od zákazu jeho profilu uběhla dostatečně dlouhá doba a nebezpečí se dostatečně snížilo. Zároveň společnost aktualizovala své podmínky, pod kterými bude k těmto zákazům přistupovat.

Trumpovy profily budou obnoveny během následujících týdnů, Meta časový rámec neupřesnila. Pokud bývalý prezident možnosti návratu využije, nebude mít ale tak volnou ruku jako v minulých letech. Meta upozornila, že přísně dohlédne na to, zda neporušuje pravidla sítě a pokud tak politik učiní, opět jeho profily zakáže. Tato doba se podle závažnosti přestupku bude pohybovat od jednoho měsíce do dvou let.

Trump v nedávné době oznámil, že se bude v příštím roce znovu ucházet o post amerického prezidenta. K tomuto faktu Meta přihlížela. „Obecně lze říct, že nechceme blokovat veřejnou demokratickou debatu na platformách Mety, zvlášť v kontextu voleb v demokratických zemích jako jsou Spojené státy,“ vysvětluje na blogu viceprezident globálních záležitostí firmy Nick Clegg.

„Veřejnost by měla mít šanci slyšet, co jejich politici říkají – to dobré, to špatné a to ošklivé – aby mohla u uren provést informované rozhodnutí,“ dodává Clegg.

Svou roli také hrála skutečnost, že od zákazu Trumpa uběhla už dlouhá doba. Americký exprezident byl z obou sociální sítí vyhozen na začátku roku 2020, poté, co veřejně schvaloval útok na americký Kapitol a zpochybňoval průběh voleb. V důsledku tohoto útoku zemřelo pět lidí, vznikly škody za více než 30 milionů dolarů a doteď probíhá vyšetřování, co se vlastně odehrálo.

Pro Metu, ale i pro Twitter, který učinil stejné rozhodnutí, to bylo poprvé, co na svých platformách zakázaly profily úřadující hlavy státu (inaugurace Joea Bidena proběhla až pár dní po útoku). Krok byl hodnocen jako velmi kontroverzní, dokonce i uvnitř firem. Zákaz nakonec v Metě přezkoumávala nezávislá rada, která souhlasila, že deaktivace profilů byla opodstatněná, ale nebylo opodstatněné, aby zákaz trval věčně.

Meta tehdy avizovala, že své rozhodnutí přezkoumá za dva roky. A ty více méně právě uplynuly. „Dospěli jsme k závěru, že nebezpečí (pro bezpečnost veřejnosti) se dostatečně snížilo,“ konstatoval nyní na blogu Clegg.

Trump se tváří, že nechce, ale rozhodnou volby

I Twitter již umožnil návrat Trumpa, rozhodl o tom nový majitel sítě Elon Musk. Trump možnost ocenil, ale zároveň řekl, že nemá zájem – skutečně od tohoto oznámení nezveřejnil na Twitteru ani jeden příspěvek. Dál dává přednost své síti Truth Social, kterou v reakci na zákazy založil. Podobně teď reagoval i na zprávu od Mety.

„FACEBOOK, který od vyloučení vašeho oblíbeného prezidenta, tedy mě, ztratil na hodnotě miliardy dolarů, zrovna oznámil, že obnovuje můj účet. Taková věc by se úřadujícímu prezidentovi a ani nikomu jinému, kdo si nezaslouží pomstu, nikdy neměla stát,“ citovala exprezidenta agentura AP.

Ihned se tak zřejmě dobrovolně nevrátí, s blížícími volbami si lze ale těžko představit, že možnosti nevyužije. Minulý týden se dokonce v amerických médiích objevila informace, jeho tým poslal Metě dopis a prosil, ať profily obnoví, píše agentura Reuters.

Meta mezitím na blogu naznačila, že aktivuje i další profily, které byly penalizovány za podněcování veřejného nepokoje. K příspěvkům chce začít přistupovat trochu jinak, více omezovat jejich dosah, než provede plnohodnotný zákaz konkrétních lidí. Například se závadné příspěvky nebudou uživatelům objevovat v jejich feedu a nebude možné je dál sdílet.