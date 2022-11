Meta rozpustila hardwarový tým. Prodělečný metaverse ale tlačí dál

Když Meta minulý týden oznámila, že propustí 11 tisíc zaměstnanců, zhruba 13 procent své pracovní síly, neuvedla, kterých částí firmy se škrty budou týkat. Postupně ale detaily začínají prosakovat na povrch. Firma ruší své chytré displeje Portal a vývoj dosud nepředstavených chytrých hodinek, značně také osekala svou obchodní sekci.

O konkrétní podobě propouštění promluvili manažeři Mety na setkání se zaměstnanci, kterého se účastnili i novináři z agentury Reuters. Podle technologického ředitele firmy Andrewa Boswortha, který zároveň vede divizi Reality Labs zaměřenou na virtuální realitu, už chytré displeje Portal nemají u Mety žádnou budoucnost.

Zařízení sloužilo k videokonferencím a byť jej od začátku doprovázely obavy z možného narušování soukromí, během pandemie se těšilo prodejům. Zájem však vydržel jen krátce, trh se nasytil rychle a lockdowny postupně skončily, což znamenalo strmý propad prodejů.

Situace začala být tak špatná, že Meta se rozhodla displeje propagovat směrem k firmám, nikoliv běžným konzumentům, ale ani tam zřejmě nenašla velký odbyt. „Trvalo by to tak dlouho a vyžadovalo by to tolik investic, než bychom se dostali do podnikového segmentu, že mi to připadlo jako špatný způsob, jak investovat náš čas a peníze,“ vysvětlil Bosworth rozhodnutí zaříznout Portaly úplně.

S chytrými hodinami je situace odlišná, Meta je nikdy oficiálně nepředstavila. Že na nich pracuje, se spekulovalo dlouhé roky, oficiální zprávy se začaly objevovat až loni. Ve vývoji byly dva modely, které měly přímo konkurovat Apple Watch a projekt byl tak velký, že Meta podle serveru The Verge už měla rozvrhnuté plány i pro druhou a třetí generaci těchto hodinek. Nakonec se ale nedočkáme ani té první.

Části týmu, které pracovaly na displejích a hodinkách, se přesouvají na poslední hardware, který si Meta nechává – headsety pro rozšířenou a virtuální realitu. Nadále tak platí, že metaverse zůstává hlavním budoucím záběrem celé firmy, ačkoliv je zatím dírou na peníze, jak jsme psali dříve.

Vznikla celá nová divize

Skoro polovina z 11 tisíc propuštěných zaměstnanců podle manažerů zaujímala technologické pozice. Druhá polovina pocházela z obchodní divize, jelikož růst v e-commerce není tak velký, jak si firma představovala. Na půlku byl také zredukovaný tým zodpovědný za nábor nových zaměstnanců. V rámci reorganizace pak vznikla nová divize, zaměřená na složité technologické překážky.

Propouštění podle manažerů neunikla žádná úroveň firmy, mělo se týkat i jedinců „se skvělým hodnocením“. Další kolo výpovědí zatím v plánu není. Meta však počítá s omezováním výdajů i v jiných oblastech, například u externích pracovníků nebo u svých nemovitostí.