Meta Quest 3S je kříženec dvou generací. Tyhle VR brýle si bude moci dovolit každý

Meta včera na konferenci Connect představila další z řady VR/AR brýlí Quest. Quest 3S není další generací, ani vylepšenou trojkou, ale headset kombinující prvky Questu 2 a 3. Slibuje vysoký výkon, ale zároveň relativně nízkou cenu. Brýle se budou prodávat od 330 eur, což by českých obchodech mohlo znamenat 8300 Kč s DPH. Quest 3 je skoro o polovinu dražší.

Quest 3S má stejný čip jako trojka, tedy Snapdragon XR 2 Gen 2 s 8 GB RAM, nabídne tak totožný výkon pro aplikace a hry běžící přímo na brýlích. Půjčil si od něj také barevné kamery pro průchozí AR režim.

Ztrácet však bude v kvalitě zobrazení. Quest 3S používá LCD s nižším rozlišením, horšími fresnelovými čočkami (pro ně je typické zkreslení) a menším zorným polem. Také nastavení IPD (vzdálenost zornic) je užší a má jen tři polohy, zatímco u vyššího modelu je regulace plynulá. V tomto ohledu tak Quest 3S padá přesně na úroveň Questu 2. Z novější generace však „esko“ zdědilo kvalitnější ovladače s haptikou a přesnějším sledováním pohybu.

Meta zároveň oznámila, že do konce roku přestane prodávat Quest 2 i Quest Pro. Questu 3 navíc sníží cenu. Doteď brýle v Evropě stály 550 eur (128GB verze) a 700 eur (512GB), ale nově to bude 480, resp. 550 eur. Jak se to projeví v neoficiální české distribuci, zatím není jasné. U nás jsou Questy obvykle výrazně dražší. Ke Questu 3 i 3S mimochodem Meta nově přidá kód ke stažení chystané hry Batman: Arkham Shadow.

Srovnání Questů

Meta Quest 2 Meta Quest 3S Meta Quest 3 Meta Quest Pro displej LCD, 1832 × 1920 px, až 120 Hz LCD, 1832 × 1920 px, až 120 Hz LCD, 2064 × 2208 px, až 120 Hz LCD, 1800 × 1920 px, 90 Hz čočky a zorné pole fresnel, 90° × 90°, IPD 58–68 mm (tři polohy) fresnel, 96° × 90°, IPD 58–68 mm (tři polohy) pancake, 110° × 96°, IPD 58–71 mm (plynulé nastavení) pancake, 106° × 96°, IPD 55–75 mm (plynulé nastavení) režim AR ano (BW) ano (RGB) ano (RGB) ano (RGB) sledování očí a tváře ne ne ne ano SoC Snapdragon XR2 Snapdragon XR 2 Gen 2 Snapdragon XR 2 Gen 2 Snapdragon XR2+ RAM 6 GB 8 GB 8 GB 12 GB úložiště 128/256 GB 128/256 GB 128/512 GB 256 GB připojení USB-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 USB-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 USB-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 USB-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 hmotnost 503 g ? 515 g 515 g výdrž až 2 hodiny až 2,5 hodiny až 2,2 hodiny až 2,5 hodiny cena 250/400 eur 330/440 eur 480/550 eur 550/700 1200 eur

Dorazí i několik softwarových zlepšováků pro Quest 2 a novější. Firma slibuje cestovní režim pro vlaky (nejen letadla), možnost používat brýle vleže a zlepší se Meta AI, kterou půjde vyvolat i hlasovým příkazem Hey Meta.