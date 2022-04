Meta otevře svou první kamennou prodejnu. Ve výkladní skříni Facebooku bude i česká stopa

Meta byla dlouho výhradně internetovou firmou, s přibývajícím hardwarem v nabídce ale získala potřebu ukázat své produkty i fyzicky. 9. května proto otevře svou první kamennou prodejnu. Bude se nacházet v Kalifornii a existují z ní už první fotografie, které naznačují, že půjde spíš o jeden velký zábavní showroom.

Zákazníci obchod nenajdou v žádném nákupním centru, nýbrž Meta jej postavila přímo v areálu svého kampusu v Burlingame, což je předměstí San Francisca. Firma zde má velkou kancelářskou budovu, kde se zaměřuje na vývoj metaverse a právě na něj bude v prodejně klást důraz.

Přeci jen propagace něčeho tak abstraktního jako je metaverse, čili moderního virtuálního světa, kde by lidé časem mohli trávit veškerý svůj čas, není nic jednoduchého, navíc do metaversa Mety zatím nelze vstoupit bez VR headseru. Zákazníci si tak v prodejně budou moci primárně vyzkoušet brýle Quest 2, firma ukazuje, že na to bude mít vyhrazený celý prostor s velkou nástěnnou obrazovkou, kde si bude možné zahrát i VR hry, jako je český Beat Saber.

Další část už bude typicky prodejní. Zde si zákazníci budou moci prohlédnout videodispleje Portal a zatelefonovat si přes ně s personálem. Dále pak budou vystaveny chytré brýle Ray Ban, které umí pořizovat fotografie a nahrávat 30sekundová videa a které zatím příliš mnoho pozornosti nedostaly.

Celkem se bude obchod rozléhat na prostoru 144 metrů čtverečních a celý jeho design je laděn do dřeva. Na první pohled se velmi podobá Apple Storu, ale to je zřejmě nevyhnutelné, Apple stanovuje trendy a jeho prodejny kopíruje kde kdo. I Google se ve své první kamenné prodejně, kterou otevřel loni na Manhattanu, držel toho stylu.