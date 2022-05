Meta chystá čtvery VR brýle. Letos vyjde špičkový model s výkonem notebooku

Z finančních výsledků Mety je vidět, jak mateřská firma Facebooku prodělává miliardy dolarů na budování metavesmíru. Ten chce kontrolovat nejen coby softwarovou platformu, ale také prostřednictvím vlastního hardwaru – brýlí vyvíjených experty z bývalého Oculu.

A podle magazínu The Information firma během nadcházejích tří let uvede hromadu headsetů. Redaktoři, kteří nahlédli do roadmapy produktů, viděli hned čtvery brýle. Již letos v září by měl přijít highendový headset označený prozatím jako Cambria.

Zatímco současné brýle Oculus Quest 2 začínají na 300 dolarech, Cambria nepůjde pod 800 dolarů. Zjevně nabídne vyšší rozlišení i širší zorné pole, počítá se ale také s větším akumulátorem, který se navíc posune do týlní části kvůli lepší rovnováze. Chybět nebude soustava kamer sledujících nejen to, co se děje před uživatelem, ale i to, kam kouká očima a jak se u toho tváří. Eye a emotion tracking budou funkce, které zlepší ovládání a polidští digitální avatary.

Ti by se ale spíš než ve hrách měli pohybovat zejména ve virtuálních kancelářích. Díky vyššímu rozlišení se prý bude lépe pracovat s textem a brýle by tak mohly zastoupit monitor. Jen je otázkou, jestli pro takové účely nebudou chybět aplikace. Cambria prý nadále využije vlastní operační systém postavený na Androidu. Co by ale chybět nemělo, je výkon. The Information brýle popisuje jako „chromebook před obličejem“. V relativně kompaktním headsetu se tedy bude ukrývat hardware na úrovni lowendových notebooků.

Nástupcem Cambrie se v roce 2024 stane Funston, o něm ale zatím nevíme vůbec nic. Tajemstvím zahalení jsou rovněž pokračovatelé levné řady Quest. Potenciální Quest 3, který Meta vyvíjí pod kódovým označením Stinson, dorazí v roce 2023. Na něj o rok později naváže Cardiff.

Přestože díky kamerám a průchozímu režimu můžete o těchto brýlích mluvit jako o AR, Meta podle všeho chystá o několik brýlí zaměřených skutečně na rozšířenou či smíšenou realitu. Ty firma připravuje pod označením Nazare (dražší model) a Hypernova (levnější), ale nedočkáme se jich dříve než v sezóně 2024.