Meta bude trénovat AI i na datech z vašeho Facebooku nebo Instagramu. Panika není na místě

Před necelým měsícem odstartovala Meta AI také v Evropě. Chatbot integrovaný do aplikací Facebook, Instagram, Messenger a WhatsApp nebyl v první fázi trénovaný na datech zdejších uživatelů, ale to se v nejbližší době změní. Firma totiž oznámila, že začne v souladu s eurounijními směrnicemi využívat k tréninku i data evropských uživatelů, jako už to dělají i OpenAI nebo Google.

Celý proces má tři důležité podmínky:

Meta bude trénovat AI jen na veřejných příspěvcích a komentářích , nikoliv soukromých konverzacích nebo osobních údajích.

, nikoliv soukromých konverzacích nebo osobních údajích. Firma využije data jen uživatelů starších 18 let .

. Uživatelé v aplikacích nebo e-mailem dostanou od tohoto týdne zprávu, jež je informuje, která data Meta využije a proč. Budou přitom mít možnost souhlas s využitím dat odvolat.

„Věříme, že máme odpovědnost vytvářet AI, která není jen dostupná pro Evropany, ale je skutečně navržená pro ně. Proto je tak důležité, aby naše modely generativní AI byly trénovány na rozličných datech, aby dokázaly pochopit neuvěřitelně rozmanité nuance a složitosti, které tvoří evropské komunity. To zahrnuje vše od dialektů a hovorových výrazů, přes lokální znalosti až po odlišné způsoby, jak různé země využívají humor a sarkasmus v našich produktech,“ uvádí Meta.

Meta minulý týden představila rodinu AI modelů Llama 4, které jsou poprvé nativně multimodální, takže dokážou pracovat s textem, obrazem i zvukem. Firma slibuje lepší funkčnost než konkurenční ChatGPT, ale nejvyspělejší modely zatím nejsou veřejně přístupné.