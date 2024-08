Meta AI popírala, že se odehrál atentát na Trumpa. Chatboti horké zprávy prostě neumí

Chatboti jsou sice stále více rozšíření a inteligentní, stále ale mají velké mezery. Například nejsou vhodní k získávání horkých zpravodajských zpráv. Upřímně to nyní přiznala i Meta, která tím reagovala na kritiku, že její chatbot popíral, že se odehrál atentát na exprezidenta Donalda Trumpa.

K atentátu na amerického exprezidenta došlo v polovině července. Jako u jiných velkých zpráv tohoto charakteru zprvu nebylo jasné, co přesně se odehrálo. Informace se do několika hodin ustálily, když se ale uživatelé i poté zeptali Meta AI na to, co se odehrálo, chatbot popíral, že by k nějakému atentátu vůbec došlo.

Halucinace umělé inteligence

Meta se svojí obhajobou přišla tento týden na svém blogu. V příspěvku vysvětluje, že událost ji přišla natolik závažnou, že ihned po atentátu naprogramovala svého chatbota tak, aby na dotazy o atentátu vůbec neodpovídal. Chtěla tím ochránit veřejnost před šířením možných nesmyslů. Pokus ale nevyšel zcela, zatímco některým uživatelům chatbot skutečně na tyto dotazy přestal odpovídat, jiným začal říkat, že k žádnému atentátu nedošlo.

Tím ale chyby neskončily. Meta AI zároveň o skutečné fotce Donalda Trumpa, kde bylo vidět jeho střelné zranění, uvedla, že není pravá.

🇺🇸‼️ WTF: Meta's "Fact-checkers" labeled the legendary picture of Donald Trump seconds after his assassination attempt at his rally in Pennsylvania "altered".



"Altered" how? pic.twitter.com/UgLesqsFz9 — TabZ (@TabZLIVE) July 29, 2024

V případě popření celého atentátů podle Mety došlo v chatbotu k obyčejné halucinaci. AI si prostě vymýšlela. V případě fotky byl problém ten, že ji porovnávala s velmi podobnou, která ale upravená byla - agenti oblikující Trumpa se na ní usmívali. Rozdíl byl tak malý, že AI nedokázala posudit odlišnost.

Zápasí všichni, nejen Meta AI

Všichni chatboti se teprve učí, nehledě na to, jaké ódy o nich jejich autoři vyprávějí. Tyto chyby jsou očekávatelné. Jenže protože šlo o natolik citlivé politické téma, na Metu se Americe snesla rozsáhlá vlna kritiky, hlavně z konzervativní části společnosti. Elon Musk osočil Metu, že se dopouští cenzury, sám Trump to nazval „dalším pokusem o ovlivnění voleb”. Snaha o zamezení šíření dezinformací tak nakonec vedl k šíření dezinformací.

„Přestože ani jedna z nich (chyb, pozn. red.) nebyla výsledkem předpojatosti, bylo to nešťastné a chápeme, proč to v lidech mohlo zanechat takový dojem,” vysvětluje na blogu viceprezident Mety Joel Kaplan. Podle něj jsou horké zprávy nadále velkou výzvou pro AI systémy, protože musí reagovat na až příliš čerstvá data. Lidé by neměli chatboty využívat k získávání čerstvých zpravodajských zpráv, upozorňuje.

MetaAI není jediná, která s turbulentním politickým děním v USA zápasila. Velký test hlavních chatbotů současnosti provedl server Washington Post, a to po odstoupení Joea Bidena z prezidentského klání. „Většina z nich neměla aktuální informace, odpověděla nesprávně nebo odmítla odpovědět a nutila uživatele, aby si zkontrolovali zdroje zpráv,” zhodnotil server s tím, že nejlépe dokázal aktuální informace pojmout Microsoft Copilot.

Zdroj: Blog Mety, Business Insider, The Washington Post