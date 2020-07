Messenger se naučil nové věci: biometricky zamkne konverzace a rozmaže obrázky

Nové nástroje pro ochranu soukromí dostal tento týden Facebook Messenger. Nejvýraznější novinkou je možnost zamknout konverzace pomocí Touch ID nebo Face ID, aby chaty zůstaly ochráněná, i když někomu půjčíte svůj telefon. Další nastavení se týká toho, kdo vám může psát a posílat fotografie.

Možnost biometrického zamknutí Messengeru se prozatím týká jen iOS, na Android by měla funkce přijít v následujících měsících. Nové nastavení nazvané App Lock má řešit situace, když někdo dostane do ruky váš odemčený mobil a chtěl by se náhodou podívat i do Messengeru - to už půjde jen přes Face ID nebo Touch ID, pokud si funkci zapnete. Najdete ji v sekci soukromí.

S dalšími novinkami Facebook teprve experimentuje, ale všechny jsou již dostupné na Instagramu, takže lze očekávat, že s jejich přesunutím na hlavní síť nebude problém. Jde například o to, že lidé si budou moci zvolit možnost rozmazání obrázků od uživatelů, kteří nejsou v jejich seznamu přátel. Tyto obrázky jsou totiž v drtivé většině případů nevhodné a pokud na ně nebudete chtít koukat, Messenger vám díky rozmazání jen naznačí jejich obsah.

Zároveň by uživatelé měli dostat možnost nastavení limitu, kdo jim může posílat zprávy a kdo ne, respektive kdo půjde do složky žádosti, kdo rovnou do inboxu a kdo nebude moci psát vůbec. Do jisté míry to lže nastavit již nyní, ale nové nastavení by mělo být pokročilejší a podrobnější.