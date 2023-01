Messenger přidává první widget do Windows 11, který není od Microsoftu

V souvislosti s vydáním Windows 11 Insider Preview build 25284 poprvé vidíme widget třetí strany a vyrobila ho Meta. Loni v listopadu Microsoft po dlouhých přípravách uvolnil vývojářskou sadu, která umožňuje třetím stranám tvořit vlastní widgety ke svým programům. Zatím jsme v Jedenáctkách mohli používat jen pár widgetů od Microsoftu.

Prvním zástupcem třetích stran se stává Messenger. Jedná se o betaverzi, kterou si můžete vyzkoušet právě v kanále Dev. Komunikátor si stáhněte nebo aktualizujte ze Storu. Následně už byste na miniaplikaci měli narazit v nabídce se všemi dostupnými widgety. K widgetům se dostanete přes hlavní panel či klávesovou zkratku Win+W.

Miniaplikace slouží jako přímý rozcestník k posledním konverzacím, kde si ověříte, jestli jsou daní lidé online. K dispozici je ve třech velikostech. Pokud samostatnou nabídku s widgety nenavštěvujete, nejspíš ale bude rychlejší otevřít si přímo Messenger, který si můžete připnout ke hlavnímu panelu.

Při testování mějte na paměti, že widget se může sám odepnout. Ne vždy funguje tlačítko vracející akci zpět v oznámení o připnutí nebo odepnutí.

V nabídce se objevil ještě jeden widget, který Microsoft neoznámil, ale všiml si ho @alex290292. Patří aplikaci Propojení s telefonem, v originále Phone Link, a to od verze 1.23011.73.0. I on zprostředkovává část obsahu programu. Potenciální výhodu widgetů ale neguje jejich umístění, pro mnohé by byl praktičtější buď Start, nebo plocha.

Zatímco widgety třetích stran letos teprve nastoupí (v jakém počtu, nevíme), Microsoft v posledních měsících provedl pár úprav, aby miniaplikace zatraktivnil. Zavádí možnost používat je bez přihlášení k online účtu a nabídku si můžete zvětšit přes celou obrazovku. Windows 11 na trh vstoupily 4. října 2021, miniaplikací od té doby mnoho nepřibylo.

Zdroje: Alexander S / Twitter | Windows Insider Blog