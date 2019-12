Messenger mění pravidla. Vyžaduje účet na Facebooku, telefonní číslo už nestačí

Facebook bez jakékoli publicity odstranil možnost registrovat se do komunikační služby Messenger bez toho, abyste měli účet na Facebooku. Provozovatel největší sociální sítě to potvrdil poté, co o změně informovala některá zahraniční média v čele s Venture Beat.

Od roku 2015 měli uživatelé Facebook Messengeru možnost registrovat se telefonním číslem. Tuto cestu využívali především ti, kteří nechtěli mít účet na největší sociální síti, ale současně měli zájem komunikovat se svými přáteli prostřednictvím této platformy.

Jen telefonním číslem už to nejde

Nutno říci, že Facebook toto rozhodnutí zdůvodňuje v oficiálním prohlášení poněkud polemicky: „Zjistili jsme, že drtivá většina lidí, kteří používají aplikaci Messenger, se již přihlašuje přes Facebook a chceme tento proces zjednodušit.“

Server XDA Developers však vyslovuje přesvědčení, že skutečným smyslem tohoto opatření je snaha přivést na platformu více uživatelů. Změna se týká pouze nových uživatelů, kteří se do služby Messenger dosud nezaregistrovali.

Nové pravidlo už se promítlo i do Centra nápovědy, kde je na otázku „Můžu se v Messengeru zaregistrovat, i když nemám Facebook účet?“ uvedena vcelku jednoznačná odpověď: „Ne, k používání Messengeru si potřebujete vytvořit Facebook účet.“

Je to kvůli spojení komunikátorů?

Dobrou zprávou je skutečnost, že uživatelé, kteří v minulosti provedli registraci do Messengeru přes telefonní číslo, si nemusejí zakládat účet na Facebooku. Přesto někteří z nich hlásili, že narazili na chybovou zprávu, jež naznačovala, že jejich účet byl omezen.

Změna může souviset s plánovaným sjednocením všech komunikačních platforem Facebooku, mezi které patří kromě Messengeru také WhatsApp a Instagram. Již v lednu deník The New York Times informoval, že přes společnou infrastrukturu budou moci komunikovat až tři miliardy uživatelů.

Záměrem je provozovat všechny tři služby jako samostatné aplikace, ale na stejné základní infrastruktuře pro zasílání zpráv. Plán však nemusí proběhnout tak hladce, jak Facebook očekával, neboť americké orgány zvažují předběžná opatření kvůli obavám z možného monopolu.