Messenger a Instagram plně zašifrují konverzace nejdříve až v roce 2023

Rozšíření koncového šifrování do všech konverzací na Instagramu a Messengeru byl jeden z cílů, který si Meta (dříve Facebook) vytyčila, když před dvěma lety oznamovala částečné sloučení svých aplikací. Lepší zabezpečí chtěla zavést v průběhu roku 2022. Tento termín ale nevyjde, informoval deník The Guardian. Meta koncové šifrování rozšíří o rok později, a to ještě v optimistickém scénáři.

Původní plán byl zavést unifikovaný komunikační systém, v rámci kterého mezi sebou budou moci neomezeně hovořit uživatelé Instagramu, Messengeru a WhatsAppu. Z každé aplikace chtěla Meta vzít to nejlepší a pak vytvořit jeden kanál pro posílání veškerých zpráv. WhatsApp měl poskytnout koncové šifrování, jelikož on takto všechny konverzace zabezpečuje už několik let.

I Metě ale bylo jasné, že to nebude lehký technologický oříšek, a tak avizovala, že si uživatelé pár let počkají. Nakonec si však počkají ještě déle, než odhadovala. „Dáváme si na čas, protože to chceme udělat správně. Neplánujeme dokončit globální zavádění koncového šifrování do všech našich služeb pro posílání zpráv dříve než v průběhu roku 2023,“ nechala se tento týden slyšet šéfka bezpečnosti v Metě Antigone Davisová.

Messenger nabízí koncové šifrování už nyní, není ale u zpráv výchozí. Jednak jej uživatelé musí složitě hledat v nastavení a jednak ho musí zapínat pro každou konverzaci samostatně. Od chvíle, kdy se letos komunikátor sloučil s komunikátorem Instagramu, je tato možnost dostupná i v obrázkové síti, ale opět v tomto omezeném režimu. Změna, o které Meta hovoří, je ta, že koncové šifrování bude automaticky aplikováno na úplně všechny zprávy, které odešlete.

Ochrana dětí versus soukromí

Podle The Guardian společnost aktuálně řeší, jak šifrování nastavit, aby bylo stále možné na platformě sledovat kriminální činnost. Šifrování je ze své podstaty tak silné, že se ke komunikaci dvou stran nelze dostat, což ale může potenciálně blokovat vyšetřování například dětských predátorů. A právě ochrana dětí je aktuálně velké téma, které se dostalo až na pole britského parlamentu – ministryně vnitra Priti Patelová vyzvala Metu, ať zavedení koncového šifrování odloží, dokud nebude problém vyřešen.

Jelikož měl být systém převzat z WhatsAppu, pro případné vyšetřování měla být k dispozici pouze nezašifrovaná data jako informace o účtech a oznámení od samotných uživatelů. Meta tvrdí, že tyto údaje stačí, zkušenost z WhatsAppu podle jejích slov ukázala, že i s těmito střípky informací je možné zločince dohledat. Nicméně firma si vzhledem k nedávným kauzám nemůže dovolit veřejně dělat nepopulární kroky týkající se ochrany dětí, a tak slíbila (viz. slova Davisové), že se nad celým systémem ještě zamyslí.

