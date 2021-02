Mercedes svolává 1,3 milionu aut kvůli softwarové chybě. Jen u některých ji bude možné opravit na dálku

Mercedes v USA svolává do servisů 1,3 milionu vozidel z důvodu zjištěné chyby. To občas potká každou automobilku, ale v tomto případě se jedná jen o chybu softwaru. Je to ukázkový případ, proč automobilky budou postupně usilovat o to, aby jejich vozidla byla stále online. Třeba taková Tesla už s tím počítá a podobná chyba by pro tuto automobilku byla maličkost, kterou by vyřešila rychlá aktualizace softwaru na dálku.

Také Mercedes už umí software na dálku aktualizovat, ale jen u vozidel, u kterých si majitelé platí službu Mercedes Me. A to je jen zlomek ze svolávaného množství aut.

Chyba spočívá v tom, že zabudovaný bezpečnostní systém eCall, který odesílá zprávu záchranářům v případě nehody, může uvádět nepřesnou polohu vozidla. Ačkoli chyba zatím nezpůsobila žádný vážný incident, americký úřad pro bezpečnost silničního provozu vyzval automobilku k nápravě.

Pro automobilku to znamená měsíc příprav. Svolávací akce započne 6. dubna a týká se přesně 1 292 258 automobilů prodaných v letech 2016-2021. Jedná se o různorodé modely od základní řady A až po luxusní řadu S. V autorizovaných servisech bude software zdarma aktualizován, automobily se službou Mercedes Me se aktualizují na dálku. Na evropském kontinentu zatím svolávací akce naplánovaná není.