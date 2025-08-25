Měny, formáty a hodiny. Další velká migrace nastavení z Ovládacích panelů ve Windows 11

Microsoft v poslední době přesouvá další položky z Ovládacích panelů do Nastavení. Tyto změny se zatím projevují v testovacích sestaveních. Největší posun v tomto ohledu přinesly Windows 11 Insider Preview build 26120.5742, které vyšly v kanále Beta v první půlce srpna. Stejné změny později nabídlo sestavení 26100.5061 v kanále Release Preview. Brzy by tato vylepšení měla zamířit do běžných instalací systému.
O těchto novinkách jsme již nedávno psali, teď jsme si je vyzkoušeli na vlastní kůži v českých verzích Jedenáctek. Pojďme si je zrekapitulovat. První balík se týká regionálních předvoleb:
- Další hodiny přidáte v Nastavení | Čas a jazyk | Datum a čas, kde rozbalte nabídku Zobrazit čas a datum na hlavním panelu systému. Ale pozor, tyto hodiny se nezobrazí přímo na hlavním panelu, jak by popisek mohl napovídat. Uvidíte je nad kalendářem v Centrum oznámení a v popisku, který uvidíte, když nad hodinami na hlavním panelu necháte ukazatel myši.
Nastavení dalších hodin
- Synchronizační server změníte v Nastavení | Čas a jazyk | Datum a čas v podsekci Další nastavení. Do této chvíle jste zde mohli pouze provést synchronizaci.
Změna synchronizačního serveru
- Nastavení formátování data a času se přesunulo z Nastavení | Čas a jazyk | Jazyk a oblast do Nastavení | Čas a jazyk | Datum a čas. Zde si také vyberete mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem.
Formáty data a času
- Formát čísel a měny upravíte také v Nastavení | Čas a jazyk | Jazyk a oblast v podsekci Oblast.
Formáty měny a čísel
- Chcete-li zapnout globální kódování UTF-8, příslušný přepínač teď najdete v Nastavení | Čas a jazyk | Jazyk a oblast v podsekci Jazyk.
Nastavení kódování UTF-8
- Potřebujete-li zkopírovat regionální nastavení mezi uživatelskými účty, případně ho aplikovat na uvítací obrazovku, nově to provedete také v Nastavení | Čas a jazyk | Jazyk a oblast v podsekci Další nastavení. Stačí klepnout na Kopírovat.
Přenesení regionálního nastavení
Z Ovládacích panelů do Nastavení míří i další předvolby související s klávesnicí:
- Nastavení pro rychlosti a zpoždění opakování znaků se přesunuje do Nastavení | Usnadnění | Klávesnice.
- Nastavení rychlosti blikání ukazatele myši se přesunuje do Nastavení | Usnadnění | Textový kurzor.
Microsoft proces migrace předvoleb z Ovládacích panelů započal v roce 2012, když vydal Windows 8. Tehdy potřeboval mít základní nastavení v prostředí, které je pohodlně ovladatelné na dotekových obrazovkách. Windows 10 nabídly rovnováhu mezi klasickým a dotekovým ovládáním, ale Nastavení nezmizelo.
Postupně sem míří další a další předvolby, které jsme dříve spravovali v Ovládacích panelech. Jen v něm pořád nejsou všechny a po dvanácti letech se nadále stává, že musíte navštívit Ovládací panely. Tyto případy by nicméně pro většinu lidí měly být vzácné až neexistující.
