Megatest: 14 herních monitorů s úhlopříčkou 32". A další témata v říjnovém Computeru

Dny se zkracují a hráči se těší na dlouhé zimní večery. Co si tu letošní zimní zábavu vychutnat na pořádně velkém monitoru? Honza Pánek si do testlabu pozval celkem 14 monitorů s vysokou frekvencí, úhlopříčkou 32" a rozlišením jak QHD, tak plným 4K. A že bylo co testovat! Čekejte megatabulku s naměřenými hodnotami odezvy panelů, input lagu, ale i zhodnocení dalších funkcí. Podrobnější srovnávací test u nás nenajdete.

Také druhý test se zaměřil na hráče: tentokrát jsme vyzkoušeli streamovací herní platformy. To jsou ty, díky kterým můžete hrát nejnovější herní pecky i na tom mizerném firemním notebooku, který jste nafasovali, abyste mohli pracovat i přes víkend. Stačí mít dostatečně rychlé a kvalitní internetové připojení.

Při přípravě hlavního tématu zaklonil Honza Spěšný pořádně hlavu: pohlédl do vesmíru a hledal tam českou stopu. Tedy české firmy a projekty, které souvisí s vesmírem. Věděli jste, že pokud vše půjde podle plánu, budeme mít prvního českého astronauta?

V říjnovém vydání Computeru najdete spoustu tematických článků, testů, recenzí, rad a návodů.

Trendy & Technologie

Novinky

IT kalendář

Nadějné technologie

Psali jsme před 10 lety

Bezpečnostní servis

Lháři v síti

Střípky z Linuxu

Xmanie #vtipnýnárod

Připraveno ke startu

Inspirace

Hardwarové novinky

Navštívili jsme veletrh IFA v Berlíně

Co stojí za pádem akcií Intelu

Ideální chlazení pro procesory AMD

10 bezplatných aplikací, které vám vylepší Mac

Nové produkty Applu

Konec ovládacích panelů ve Windows

Statistika: nové české patenty

Nový Sony PlayStation 5 Pro

Před 55 lety se zrodil Unix

Programování: Jak v Pythonu zjistit polohu hvězdných objektů

Čísla čísla

Novinky z elektrosvěta

Téma čísla: Češi a vesmír

Rozhovor s šéfem odboru kosmických aktivit ministerstva dopravy Václavem Koberou

Úspěšné vesmírné projekty s českými kořeny

Časová osa: české vesmírné úspěchy

Velké srovnávací testy

32“ herní monitory s QHD a 4K rozlišením: Hledáte velký 32“ monitor pro hraní her, občasnou práci a na sledování filmů? Připravili jsme detailní porovnání mnoha monitorů s QHD i 4K rozlišením.

Herní streamovací platformy: Na hraní streamovaných her se můžete obrátit, pokud doma nemáte místo na výkonnou herní sestavu nebo pokud by se vám nevyplatila kupovat. Za pár stovek měsíčně získáte nejnovější výkonný hardware v cloudu. Tady je srovnání u nás dostupných služeb.

Test softwaru

Programy a služby pro virtualizaci operačních systémů: Pustit Linux ve Windows nebo Windows v macOS není žádný problém. Stejně tak si můžete pronajmout virtuální operační systém běžící někde v cloudu. Ukážeme, jak na to.

Recenze

Sportovní hodinky Garmin Fénix 8

Procesor AMD Ryzen 7 9700X

16" notebook Asus ProArt P16

Lampička k notebooku Benq LaptopBar

14“ notebook Lenovo Yoga Slim 7

Základní deska Asus ROG Strix X870E-E Gaming Wi-Fi

Robotický vysavač s mopem iRobot Roomba Combo 10 Max

Herní Wi-Fi 7 router Asus TUF Gaming BE3600

Mobilní hry

Nejlepší mobilní aplikace

Cenový přehled

Nejlepší dohledové kamery na trhu: Potřebujete hlídat dům, garáž nebo třeba jen své domácí mazlíčky? Dohledové kamery se naučily spoustu chytrých funkcí a upozorní vás jen tehdy, když je to opravdu potřeba.

Tipy & Triky

Servis: Computer radí čtenářům

Sestava měsíce – herní sestava do 50 000 Kč

Jak zvládnout vánoční nákupy v klidu a pohodě

Jak otestovat operační paměť

Nákupní zóna: nejlepší produkty na trhu

Kde hledat informace o vesmíru