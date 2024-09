Megamini G1: Na půdorys 15 × 15 cm se vejde nádherný herní počítač s vodním chlazením

Miniaturní počítače typu NUC dobře známe. Na půdorysu 15×15 cm existuje celá řada titěrných počítačů, které schováte za monitor nebo do rohu stolu a máte pohodlný výkon pro kancelář. Existují i výkonnější modely s grafickou kartou, ale zatím tu nebylo nic tak trhlého jako Megamini G1.



Miniaturní a přesto vodou chlazený Megamini G1

V rozměrech 15×15×25,5 cm totiž dostanete herní počítač s vodním chlazením procesoru a grafiky. Reálně se tu používají notebookové komponenty, tedy procesor Core i9-13900H nebo i7-13620H s grafikou GeForce RTX 4060 8GB na 120W výkonu.



Konektory na zadní straně a horní výdech chlazení

Vše je zabalené do efektního provedení. Vodní chlazení by tu ostatně ani nemuselo být, v podobném rozměru a s takovými ventilátory by se to uchladilo vhodně vedenými heatpipe. Ale prostě s RGB podsvícením a viditelným zurčením kapaliny odvádějícím teplo do výparníku s osvětleným ventilátorem se z počítače stává ozdoba stolu.

Na IFA jsme tento počítač našli na stánku Tecno, které spolupracuje s Geekom na vývoji a výrobě tohoto počítače. Aktuálně probíhá kampaň na Kickstarteru, která už je více než dostatečně zafinancovaná, takže objednané počítače by měly v listopadu reálně přicházet.



Detail chlazení dvojící ventilátorů a výparníků

Cena 1600 dolarů za sestavu s Core i7, RTX 4060, 32 GB paměti a 1TB SSD není zrovna nízká, zvlášť jestli dostanete ještě k doplacení clo a DPH (to na stránce kampaně není uvedené, bude se ale prodávat v Evropě za podobnou cenu v eurech). Možná to pro vás ale vyváží efektní provedení miniaturního počítače s vodním chlazením, který nebude mít na stole jen tak někdo.