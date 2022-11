MediaTek chce zlomit monopol Qualcommu a prorazit na Windows s armovými čipy

Tchajwanský MediaTek je největším výrobcem čipsetů pro smartphony. Silný vliv už získal i na chromeboocích. Jeho další metou jsou počítače s Windows. Tam má neotřesitelnou pozici Intel, daleko za ním je AMD a pak ještě mnohem dál Qualcomm.

Právě jeho pozici by MediaTek chtěl zastoupit, jak vyplývá z listopadové firemní konference. V posledních 15 letech Microsoft veškeré spotřebitelské verze Windows pro procesory Arm optimalizoval pro čipy od Qualcommu. Ať šlo o mobily, tablety nebo desktopy, všude byly Snapdragony, případně nové SoC označené jako Microsoft SQx, které jsou ale jen upravenými Snapdragony. Jedinou výjimkou je zvláštní edice Windows IoT, třeba ta pro minipočítače Raspberry Pi, které běží na Broadcomu.

Co přesně MediaTek chystá, ale nevíme. Firma nemluví ani o tom, jestli o její ambici ví i v Microsoftu, bez něhož by se to neobešlo. Vycházet můžeme jen z toho, že na Tchaj-wanu jsou schopní připravit opravdu výkonné čipy a hardware umí upravovat na míru.

To nejlepší, co dnes může MediaTek nabídnout, je SoC Dimensity 9200. Je vyrobené 4nm procesem u TSMC a má tři procesorové klastry. Jedno superjádro Cortex-X3, tři výkonné Cortexy-A715 a čtyři úsporné Cortexy-A510. Dále disponuje grafikou Immortalis-G715 s hardwarově akcelerovaný raytracingem, řadičem LPDDR5X a UFS 4.0, neuronovým koprocesorem a podporou Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 a 5G sítí.

Oproti Qualcommu ale má nevýhodu v tom, že ty hlavní obvody si pouze licencuje přímo od Armu, takže v klíčových oblastech nemůže prorazit žádnou vlastní invencí, jen nižší cenou. Qualcomm naproti tomu chce na Windows prosadit nová jádra Oryon vzešlá z nadějného návrhu Nuvia Phoenix, který se mají podobat procesorům Apple Silicon.