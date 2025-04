mBank odpouští poplatek 1 Kč za okamžité platby. Urychlí nakupování na internetu

V Česku od listopadu 2018 funguje pod patronací ČNB systém okamžitých plateb, kdy odchozí korunové transakce dorazí na účet v jiné bance za pár sekund. Z počátku tuto novinku podporovalo jen pár bank a účtovaly si za to poplatek. V průběhu let se situace normalizovala tak, že okamžité platby podporují skoro všechny banky a že nestojí nic navíc oproti standardní platbě, která může dorazit až v další pracovní den.

Mezi bankami ale byly dvě významné anomálie. mBank před čtyřmi lety začala podporovat okamžité platby, ale už jako jediná si za to účtovala poplatek – symbolickou jednu korunu. Ta teď padá, byť možná jen dočasně. Banka na Facebooku potvrdila, že od 1. 4. 2025 poplatek odpustila. Na svém webu však popisuje, že jde o dočasnou akci, která potrvá do 30. 6. 2025. Je však možné, že v té době mBank přijde s novým sazebníkem a poplatek definitivně zruší.

Druhým velkým hříšníkem je UniCredit Bank, která zavedení okamžitých plateb slibuje už pět let, ale stane se tak až v blízké době. Na webu to banka zatím neoznámila, ale Česká národní banka aktualizovala seznam a uvádí, že UniCredit Bank se do systému zapojí 8. 4. 2025. Nemusí to však znamenat, že hned toho dne budou okamžité platby fungovat.

Okamžité platby se dají posílat v hodnotách od jednoho halíře do dvou a půl milionu korun. Lidé tak mohou platit mezi sebou, ale akceptují je dnes i všechny významné e-shopy, což v kombinaci s QR kódem pro snadné předvyplnění údajů funguje jako dobrá alternativa pro platby kartou.