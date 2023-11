Máte tři prohlížeče, nikoliv jeden. Takhle se chtěl Apple v EU vyhnout regulaci Safari

Evropská komise v nařízení o digitálních trzích (DMA) definovala šest tzv. strážců přístupu a jejich dvaadvacet hlavních služeb platforem. Ty jsou tolik významné v možnostech ovlivňování spotřebitelů i firem, že pro ně budou platit zvláštní pravidla. The Register si v nově zveřejněném dokumentu všiml, jak se chtěl Apple vyhnout regulaci webového prohlížeče.

Safari spolu s Chromem od Googlu jsou jediné dva prohlížeče, které se dostaly na seznam hlavních služeb platforem, protože mají v EU přes 45 milionů aktivních uživatelů. Evropská komise u nich nerozlišuje platformu, na které se používají.

Jenže Apple si stál za tím, že nemá jen jedno Safari, ale hned tři různé – pro iOS, iPadOS a macOS. Na různých systémech mají různé funkce a trochu jinak vypadají. Úředníky ale nepřesvědčil. Ti totiž tvrdí, že jsou si Safari naopak všude natolik podobné, že drobné rozdíly nehrají roli. Jsou plně synchronizované, mají stejné jádro, používají shodná rozšíření. A proti Applu hrál i jeho marketingový slogan „Stejné Safari. Jiné zařízení“, kterým popisuje funkci Continuity pro jednoduchý přechod mezi počítačem, tabletem a mobilem.

Apple s argumenty neuspěl, ale v praxi to nejspíš bude mít jen jeden důsledek – přísnější pravidla pro Safari na iPadu. Verze pro iOS by se regulaci nevyhnula, ta je příliš rozšířená. Regulace na macOS je zase bezzubá, protože na deskopu fungují i ostatní prohlížeče bez omezení. Na iPadu ale můžete používat jen Safari nebo jeho nadstavby, které se mohou jmenovat třeba Chrome, Edge, Firefox nebo Brave.

Mobilní systémy Applu totiž nedovolují používat jiné vykreslovací jádro než integrovaný Webkit. Google tak musel z Chromu vyjmout vlastní Blink, Mozilla zase nemohla postavit Firefox na Gecku. Apple by je jinak nepustil do App Storu.

Z pravidel DMA vyplývá, že by si strážci přístupu neměli vynucovat použití konkrétního vykreslovacího jádra a že by při prohlížení webu neměli diktovat, jaké se můžou používat přihlašovací metody (např. Apple ID) nebo platební systémy (např. Apple Pay). S prohlížeči souvisí i to, že strážce musí v operačním systému povolit změnu výchozí aplikace. To ale Android umí odjakživa a Apple změnu výchozího vyhledávače přidal do iOS 14 a iPadOS 14.