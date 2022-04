Máte rádi puzzle? Recenze Mini-ITX základní desky Gigabyte Z690I Aorus Ultra

Mini-ITX formát je sice kompaktní, ale nenabídne moc místa pro konektory nebo součástky. Gigabyte odvedl skvělou práci a vmáčkl do malého prostoru maximum funkcí.

Rozměry základní desky jsou jen 17 × 17 centimetrů, což je skvělé, pokud chcete co nejmenší počítač. Ovšem co všechno se do takto malého prostoru vejde, aniž by přitom byl limitován výkon nebo chlazení? Omezení na jeden PCIe slot nebo dva sloty pro RAM je samozřejmostí, dva sloty pro M.2 SSD jsou solidní. Vše pokročilejší vyžaduje velmi chytrý design.

Je-li na základní desce něco bez kompromisů, jedná se o chlazení napájecí kaskády. Ta obklopuje procesor ze tří stran a je velmi propracovaná. Nejen co se týče chladicího výkonu, ale i funkcí. Sekce mezi procesorem a PCIe slotem je dvoupatrová a lze ji rozmontovat. V ní se nachází sloty pro M.2 SSD. Ještě větším překvapením je, že tam narazíte na kabel HD Audio. To bývá typicky jako konektor, ale zde nezbylo místo, takže audio je v chladiči a jako vývod zvuku slouží kabel, do nějž se připojí další kabel z počítačové skříně.



Mini-ITX základní deska Gigabyte Z690I Aorus Ultra

Člověk musí mít rád skládačky či puzzle, protože pokud chcete cokoli předělat, musíte se k tomu nejprve dostat rozebráním jiné části. Někdy je potřeba oddělat procesorový chladič, jindy grafickou kartu. Při plnohodnotném zapojení se navíc výrazně zvyšuje koncentrace kabelů, což může způsobit ještě větší zmatek – to je však úděl malých formátů základních desek a kompaktních počítačů.